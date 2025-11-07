Latvija raugās uz ciešāku sadarbību ar Kazahstānu un dalību Transkaspijas koridorā
Latvija aizvien aktīvāk stiprina ekonomiskās un transporta saites ar Centrālāziju, īpaši ar Kazahstānu, kas kļuvusi par vienu no svarīgākajiem partneriem reģionā. Vienlaikus mūsu valsts nopietni apsver pievienošanos Transkaspijas starptautiskajam transporta koridoram, kas savieno Āziju un Eiropu, apejot Krievijas teritoriju.
Pagājušajā mēnesī Kazahstānas galvaspilsētā Astanā viesojās Latvijas valdības delegācija satiksmes ministra Ata Švinkas vadībā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kazahstānas pirmo vicepremjeru Romanu Skļaru, kurā pārrunātas abu valstu sadarbības iespējas transporta un loģistikas jomā.
Sarunās tika atzīmēta pozitīva dinamika dzelzceļa un tranzīta satiksmes attīstībā starp Latviju un Kazahstānu, kā arī pieaugoša interese izmantot Latvijas ostas — Rīgu, Ventspili un Liepāju — Kazahstānas preču eksportam uz Eiropu un citām valstīm. Puses vienojās par sadarbības paplašināšanu autotransporta, aviācijas un digitalizācijas jomā.
Alternatīva Krievijas virzienam
Līdz šim lielākā daļa Kazahstānas kravu Latviju sasniedza, šķērsojot Krieviju, taču sankciju un ģeopolitisko ierobežojumu dēļ šis maršruts vairs nav drošs un efektīvs. Tāpēc arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta Transkaspijas jeb Vidus koridoram — alternatīvam tirdzniecības ceļam, kas stiepjas no Ķīnas rietumiem līdz Kaspijas jūrai caur Kazahstānu un tālāk uz Eiropu, apejot Krieviju un Baltkrieviju.
Kazahstāna šajā projektā ieņem centrālo lomu un aicina arī Latviju aktīvi piedalīties šī maršruta attīstībā. 2024. gadā abas valstis jau parakstījušas saprašanās memorandu par sadarbību Transkaspijas koridora attīstībā.
Bijušais Kazahstānas transporta ministrs Marats Karabajevs uzsvēra, ka Transkaspijas koridora nozīme pēdējos gados ir ievērojami augusi – 2023. gadā kravu apjoms tajā dubultojies, un līdz 2025. gada beigām plānots sasniegt 10 miljonu tonnu pārvadājumu robežu gadā. “Lai to panāktu, tiek modernizēta infrastruktūra, paplašinātas ostas un uzlaboti administratīvie procesi,” norādīja Karabajevs, aicinot Latvijas investorus piedalīties šajos projektos.
Latvijas stratēģiskais ieguvums
Latvijas Ārlietu ministrija uzsver, ka Transkaspijas koridors ir būtisks alternatīvs ceļš Eirāzijas loģistikas ķēdēs, kas ļauj savienot Centrālāziju ar Eiropu drošā un politiski neitrālā veidā. “Tradicionālais maršruts caur Krieviju un Baltkrieviju kļuvis pārāk uzņēmīgs pret ģeopolitiskiem satricinājumiem un sankciju riskiem,” teikts ministrijas paziņojumā.
Eksperti atzīst, ka Latvijas pievienošanās Transkaspijas koridoram būtu loģisks solis, lai saglabātu mūsu valsts nozīmi Baltijas tranzīta tīklā. Tas ļautu piesaistīt jaunus kravu plūsmas apjomus, ieguldījumus infrastruktūrā un stiprinātu Latvijas ostu un dzelzceļa konkurētspēju.
Jaunas iespējas arī aviācijā un tūrismā
Papildus sadarbībai loģistikā, Kazahstānas aviokompānija SCAT Airlines jau paziņojusi par plāniem 2026. gada pavasarī atklāt tiešo lidojumu starp Latviju un Kazahstānu. Tas ievērojami atvieglos pasažieru pārvadājumus, veicinās biznesa kontaktus un radīs jaunas iespējas tūrisma un kultūras apmaiņas attīstībai.
Latvijas un Kazahstānas attiecības kļūst arvien dinamiskākas, un Transkaspijas koridors var kļūt par jaunu transporta un ekonomiskās sadarbības mugurkaulu, kas stiprinās abu valstu pozīcijas reģionā un sniegs ilgtermiņa ieguvumus Latvijas ekonomikai.