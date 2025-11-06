"JP Morgan Chase" mītne Ņujorkā
Bizness un ekonomika
Šodien 17:30
ASV bankai "JPMorgan Chase" Vācijā piespriež rekordlielu naudassodu
Vācijas finanšu tirgus uzraugs "Bafin" ceturtdien paziņoja, ka ASV bankai "JPMorgan Chase" noteicis rekordlielu 45 miljonu eiro naudassodu par nepietiekamu rīcību cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Banka laikā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada septembrim "sistemātiski un savlaicīgi neiesniedza ziņojumus par aizdomīgām darbībām saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju", norāda "BaFin".
Tādējādi "JPMorgan Chase" ir pārkāpusi uzraudzības pienākumu, skaidro regulators un apstiprina, ka šis ir līdz šim lielākais naudassods, ko tas noteicis finanšu iestādei.
Šis naudassods pārsniedz 39 miljonu eiro sodu, kas šādu iemeslu dēļ 2015. gadā tika noteikts Vācijas vadošajai bankai "Deutsche Bank".