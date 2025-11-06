Auto un tehnoloģijas
Šodien 12:07
Elektrisku vai benzīna? Jānis Vanks salīdzina divas Cupras
Cupra Tavascan ir jaunākais zīmola elektromobilis, savukārt Cupra Terramar ir kataloniešu pirmais mēģinājums ģimenes krosoveru tirgū kopš Ateca laikiem - turklāt uz pilnīgi jaunas Volkswagen grupas platformas.
Šo automašīnu arī var dabūt ar pilnpiedziņu, taču vienkāršākais risinājums ir priekšpiedziņas Terramar ar 1,5 litru benzīna turbodzinēju. Kurš no šiem Cupra modeļiem ir ērtāks, dinamiskāks un piemērotāks straujajai ikdienai, vērtē DSB Autoskolas direktors Jānis Vanks.