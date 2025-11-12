25 gadi uz panākumu ceļa - Norde un Nissan stāsts Latvijā
Šis gads uzņēmumam Norde ir īpašs – aprit 25 gadi kopš uzņēmums kļuva par oficiālo Nissan pārstāvi Latvijā, un 20 gadi kopš tika atvērts Norde autocentrs Skanstes ielā 31A.
Tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri tic savam darbam, par vērtībām, kas izturējušas laika pārbaudi, un par drosmi skatīties nākotnē ar pārliecību.
No sporta cīņām līdz biznesa panākumiem
„Sports iemācīja domāt stratēģiski un nekad neapstāties pusceļā,” stāsta uzņēmuma dibinātājs Dainis Bremze, kurš savulaik pārstāvējis Latviju gan Eiropas, gan pasaules čempionātos, arī Olimpiskajās spēlēs.
Šī pieredze vēlāk kļuva par pamatu uzņēmuma Norde filozofijai – strādāt ar disciplīnu, mērķtiecību un augstiem standartiem.
Gadsimtu mijā Norde sāka savu ceļu kā ģimenes uzņēmums, kas ticēja kvalitātei un godīgumam. No nelielām telpām un maza darbinieku skaita uzņēmums soli pa solim izaudzis par vienu no vadošajiem Nissan dīleriem Baltijā un vienu no atzītākajiem auto tirgotājiem Latvijā, piedāvājot klientiem gan jaunas automašīnas, gan augstas kvalitātes servisu.
Uzņēmums, kur galvenā vērtība – cilvēks
Dainis Bremze uzsver: „Uzņēmuma lielākā vērtība ir komanda. Kādu komandu izveidosi, tāds būs arī bizness.”
Šodien Norde kolektīvs ir stabila, saliedēta komanda ar vairāk nekā simts profesionāļiem, kuri ik dienu strādā ar entuziasmu un atbildību. Ievērības cienīgs fakts – trešdaļa darbinieku uzņēmumā strādā jau 10, 15 un pat 20+ gadus. Tas ir apliecinājums tam, ka Norde spēj radīt vidi, kur cilvēki jūtas novērtēti un motivēti augt kopā ar uzņēmumu.
„Mūsu spēks ir cilvēki – zinoši, profesionāli, ar lielu atbildības sajūtu. Norde ne tikai pārdod automašīnas, bet sniedz kvalitatīvu servisu un palīdz klientiem pieņemt lēmumus, kas maina ikdienu uz labu,” uzsver Bremze.
Uzņēmuma vadībā šobrīd aktīvi iesaistīti arī Daiņa dēli – Didzis un Gints, kuri nes jaunās paaudzes skatījumu un inovācijas. Gints izceļas ar tehnisko un autosporta pieredzi, savukārt Didzis, izglītību ieguvis ASV, ienes uzņēmumā globālu skatījumu un digitālo attīstību.
Norde – uzņēmums ar skatu nākotnē
Uzņēmuma apgrozījums šogad sasniedz aptuveni 45 miljonus eiro, un tas ir tikai viens no rādītājiem, kas apliecina izaugsmi. Dainis Bremze ir pārliecināts: „Šodien vairs nepietiek tikai ar labu produktu. Ir jāredz tirgus tendences, jādomā ilgtermiņā un jāparedz, kā mainīsies klientu vajadzības.”
Dainis Bremze pats ikdienā brauc ar Nissan X-Trail e-POWER – jaudīgu, klusu un ekonomisku SUV ar elektrisko 4x4 piedziņu. Šī tehnoloģija ir unikāla ar to, ka automašīnu vienmēr darbina elektromotors, savukārt benzīna dzinējs darbojas tikai kā ģenerators, kas ražo elektrību. Tādējādi tiek apvienotas elektriskās piedziņas priekšrocības – dinamika, klusums un braukšanas vienmērīgums – ar tradicionālā dzinēja ērtību, jo uzlāde notiek vienkārši, uzpildot degvielu.
Turklāt Nissan e-POWER sistēma izceļas ar izcilu degvielas ekonomiju – piemēram, Nissan Qashqai ar 1.5 e-POWER dzinēju Lielbritānijā sasniedzis rekordu, nobraucot 1350 kilometrus ar vienu degvielas tvertni, kas atbilst vidējam patēriņam tikai 3,76 litri uz 100 kilometriem. Tas apliecina, ka e-POWER tehnoloģija ir ne vien moderna un ērta, bet arī ārkārtīgi efektīva, apvienojot jaudu ar ievērojamu ietaupījumu.
Uzņēmums, kam uzticas – klienti un partneri
25 gadu laikā Norde izveidojusi ciešas attiecības gan ar starptautiskajiem partneriem, gan ar vietējiem klientiem, kas atgriežas atkal un atkal. „Lepojos ar mūsu klientiem – viņi ir saprotoši, lojāli un novērtē kvalitāti. Viņi zina, ka pie mums saņems ne tikai labu auto, bet arī profesionālu attieksmi,” saka Dainis Bremze.
Uzņēmums lepojas arī ar stabilām attiecībām ar Nissan, ar kuru sadarbojas jau 25 gadus. Šī sadarbība ir balstīta uz uzticību, cieņu un kopīgu skatījumu uz nākotni. Nissan partneri vienmēr bijuši tie, kas iekluasas – viņi uzticas mums, Nordei, kā nozares speciālistiem un ņem vērā ieteikumus, kā varam attīstīt Nissan zīmolu Latvijā vēl efektīvāk, vēl veiksmīgāk.
Īpašais jubilejas piedāvājums – pateicība klientiem
Lai pateiktos klientiem par uzticību, Nissan oficiālais pārstāvis Norde savā jubilejā ir sarūpējuši īpašu dāvanu – kādu no Nissan Qashqai, Juke vai X-Trail modeļiem ar ekskluzīvu svētku atlaidi, ietaupot līdz pat 8 000 eiro.
„Tas ir mūsu veids pateikt “paldies” visiem, kas ir kopā ar mums. Šis piedāvājums ir unikāls – tādu atlaidi Nissan automašīnām mēs esam sagatavojuši tikai jubilejas reizē,” uzsver Dainis Bremze.
Aicinām ikvienu apmeklēt Norde autocentru Skanstes ielā 31A, iepazīties ar jubilejas piedāvājumu un pārliecināties, kāpēc Norde ir uzņēmums, kur profesionālisms, kvalitāte un augsts servisa līmenis iet roku rokā.
Norde – 25 gadi kopā ar jums. Ar lepnumu par pagātni un pārliecību par nākotni.
