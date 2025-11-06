Par 64 miljoniem eiro tiks atjaunota un paplašināta Bioloģiskās attīrīšanas stacija "Daugavgrīva"
Ar 22,3 miljonu eiro Eiropas līdzfinansējumu, tiks atjaunota un paplašināta Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”.
Līgums par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu noslēgts starp SIA “Rīgas ūdens” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Projekta kopējās investīcijas ir 64 miljoni eiro, un tas paredz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu. Rekonstrukcijas un paplašināšanas darbus plānots pabeigt līdz 2029. gada nogalei.
Projekta ietvaros plānota notekūdeņu attīrīšanas stacijas kompleksa paplašināšana, kas ietver papildu bioloģiskā procesa tvertnes izbūvi un modificētā aktīvo dūņu procesa pilnveidošanu, esošo bioloģiskā procesa tvertņu aerācijas sistēmas un mikseru nomaiņu, modificētā aktīvo dūņu procesa ieviešanu, bioloģiskā attīrīšanas procesa gaisa pūtēju nomaiņu, metanola mikrodozēšanas sistēmas izbūvi, izlaides sūkņu stacijas pārbūvi, kā arī deamonifikācijas procesa ieviešanu dūņūdens attīrīšanai no slāpekļa. BAS “Daugavgrīva” plānots atjaunot arī divus pirmreizējos un četrus otrreizējos nostādinātājus. Divu pirmreizējo un viena otrreizējā nostādinātāja atjaunošanas darbi jau uzsākti.
"Mēs kā lielākais ūdenssaimniecības uzņēmums Latvijā pilnībā apzināmies savu atbildību pret vidi un iedzīvotājiem, tāpēc katru soli plānojam pārdomāti un atbildīgi, ieviešot ilgtspējīgus risinājumus ikvienā mūsu pakalpojuma attīstībā. BAS “Daugavgrīva” gadā attīra vairāk nekā 51 miljonu kubikmetru notekūdeņu, tādēļ šī objekta modernizācija ir stratēģiski svarīgs solis, ilgtermiņā sniedzot būtisku ieguldījumu gan vides aizsardzībā, gan iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. To apliecina arī ERAF piešķirtais līdzfinansējums projekta realizācijai," norāda SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš.
BAS “Daugavgrīva” rekonstrukcijas un paplašināšanas projekts ļaus būtiski sekmēt kanalizācijas un notekūdeņu pakalpojuma efektivitāti, nodrošinot infrastruktūras darbības lietderību, samazinot antropogēno piesārņojumu un uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un efektivitāti vairāk nekā 600 tūkstošiem iedzīvotāju Rīgā un Pierīgā. Vienlaikus vērienīgais projekts veicinās arī Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā valstī.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 63 819 983,09 EUR, tostarp ERAF finansējums 22 309 636,00 EUR. Pārējās izmaksas tiks segtas no aizņemtiem līdzekļiem un SIA “Rīgas ūdens” pašu līdzekļiem. Projekta realizācija plānots noslēgt 2029. gada beigās.
SIA “Rīgas ūdens” ir lielākais ūdenssaimniecības uzņēmums Latvijā, kas, paralēli ūdens ieguvei un tā piegādei, nodrošina arī vairāk nekā pusi no visas valsts sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas Bioloģiskās attīrīšanas stacijas (BAS) “Daugavgrīva” vairāk nekā 50 ha plašā teritorijā.
Teritorijā paralēli tiks īstenots vēl viens nozīmīgs projekts
BAS “Daugavgrīva” atrodas Rīgas pilsētas ziemeļrietumos, Buļļu salā, Dzintara ielā. Tās kopējā teritorijas platība ir 52 hektāri, no kuriem aptuveni 30% ir neapbūvēti. Stacija izbūvēta pēc 1983. gadā izstrādāta projekta un nodota ekspluatācijā 1991. gadā, lai nodrošinātu pirmējo un otrējo notekūdeņu attīrīšanas pakāpi. 1999. gadā veikti rekonstrukcijas darbi, nomainot aerācijas sistēmu un reorganizējot procesa tvertņu zonu izkārtojumu, kā arī izbūvējot jaunu restu ēku un smilšu uztvērējus. Pēdējās izmaiņas veiktas 2014. gadā, kad pārbūvēts bioloģiskās attīrīšanas process, lai uzlabotu trešējo notekūdeņu attīrīšanas pakāpi, aprēķinot projektēto ražību 200 000 m³ notekūdeņu diennaktī.
BAS “Daugavgrīva” teritorijā paralēli tiks īstenots vēl viens nozīmīgs infrastruktūras projekts – esošā metāntenku parka paplašināšana, izbūvējot divus jaunus metāntenkus ar kopējo tilpumu 12 000 m³ un nepieciešamo papildu infrastruktūru. Tas ir viens no pēdējo gadu apjomīgākajiem un inženiertehniski sarežģītākajiem ūdenssaimniecības projektiem Latvijā, kura mērķis ir būtiski palielināt notekūdeņu dūņu apstrādes jaudu un sekmēt uzņēmuma virzību uz energoneitralitāti. Projekta realizācija nodrošinās pilnvērtīgu visu notekūdeņu dūņu apstrādi anaerobos apstākļos un būtiski palielinās biogāzes ražošanu. Pēc projekta pabeigšanas BAS “Daugavgrīva” spēs sasniegt līdz pat 85% energoneitralitātes līmeni, tādējādi uzlabojot vides kvalitāti un pilsētas ilgtspēju.