Augšdaugavas novadā sumināti konkursa “Saimnieks 2025” dalībnieki
Svinīgā noslēguma pasākumā paziņoti Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa “Saimnieks 2025” rezultāti un sumināti konkursa laureāti un dalībnieki.
Konkurss “Saimnieks” norisinās jau vairākus gadus ar mērķi apzināt un godināt novada uzņēmējus, zemniekus, amatniekus un cilvēku kopienas, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, vēstī Augšdaugavas novada pašvaldībā.
Svinīgajā pasākumā 31. oktobrī viesiem bija iespēja noskatīties 17 videoprezentācijas par katru nominantu un iepazīt viņu darbošanos.
Atklājot svinīgo pasākumu, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts uzsvēra, ka saimnieki ir novada lielākā bagātība, jo viņi rada gan darba vietas, gan skaisto vidi, viņi rūpējās par novada labklājību, turpina kultūras tradīcijas, darbojas biedrībās, veicina novada atpazīstamību.
Konkursa izvērtēšanas komisija pieņēma lēmumu pasludināt šādus laureātus:
Nominācijā “Gada jaunais uzņēmums” balvu saņēma autoserviss “Marlimotors” no Laucesas pagasta.
Pateicības rakstu Nominācijā “Gada jaunais uzņēmums” saņēma Elmars Baiks, SIA “Hortenziju oāze” (Vabole).
Nominācijas “Gada pakalpojuma sniedzējs” laureāts – zemnieku saimniecība “Zaļumi” (Šēderes pagasts).
Pateicības rakstus par dalību saņēma pirtniece Dzintra Abarone (Višķu pagasts) un SIA "Modrix Elektronix" (Višķu pagasts).
Nominācija “Gada amatnieks” atzinības rakstu saņēma Varis Vilcāns, Vaboles pagasta zemnieku saimniecības „Kļavas” īpašnieks.
Nominācijā “Gada ražotājs” balvu saņēma SIA “EKA Paipalas” no Sventes pagasta.
Pateicības rakstus par dalību konkursā saņēma Andrejs Pļiska, kokapstrādes SIA ”DEMwood” īpašnieks (Demenes pagasts), un šūšanas uzņēmums SIA “Lattex D” (Kalkūnes pagasts).
Nominācijā “Gada tirgotājs” balvu saņēma SIA “Gaboteh” (Subate).
Nominācijā “Gada lauksaimnieks” par laureātu kļuva Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Sēlijas āres” (Eglaines pagasts).
Pateicības rakstu par dalību konkursā saņēma zemnieku saimniecība “Gundegas 1” (Laucesas pagasts).
Nominācijā “Gada rosīgākā biedrība” tika nominētas piecas biedrības: “Jātnieku sporta kluba “Gaita”” (Bebrene), ‘’Mana Vabole’’, “Līksnas muižas kapela”, Medumu novadpētniecības biedrība “Meddum” un “Sporta klubs “Eglaine”. Komisija lēma, ka balvas ir pelnījušas visas piecas biedrības.