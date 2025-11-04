"eParaksts mobile" drīzumā iegūs jaunu funkciju - uzzini, kas mainīsies
Lai vēl efektīvāk aizsargātu lietotājus no krāpniecības mēģinājumiem, no 11. novembra "eParaksta" pakalpojumu lietošanā tiks ieviests papildu drošības solis, savā mājaslapā informē Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).
Turpmāk, apliecinot "e-Identitāti" ar "eParaksts mobile", pārlūkprogrammā būs jāievada unikāls trīsciparu kods, kas attēlosies "eParaksts" mobile lietotnē.
Šis kods būs jāievada tikai pirmo reizi, kad tiek izmantota konkrētā pārlūkprogramma datorā vai planšetdatorā un turpmāk pieslēgšanās pārlūkprogrammā notiks ierastajā kārtībā bez papildu koda ievades.
Drošības funkcija būs iespējota portālā "eParaksts.lv", gan citās interneta vietnēs, kur pieejama "e-Identitātes" apliecināšana ar "eParaksts mobile", kā arī programmā "eParakstītājs 3.0. Programmā eParakstītājs 3.0" trīsciparu koda ievade būs jāveic katru reizi, parakstot dokumentus ar "eParaksts mobile".
Ja dokumentu parakstīšanu vai "e-Identitātes" apliecināšanu portālos un sistēmās persona veic no viedtālruņa, trīsciparu koda ievade nebūs nepieciešama.
Drošība funkcija palīdzēs novērst situācijas, kurās krāpnieki, ievadot nejauši izvēlētus lietotāja numurus, varētu mēģināt panākt, ka lietotājs neapdomīgi apstiprina "e-Identitāti" savā telefonā.
Ieviešos šīs izmaiņas, "e-Identitātes" apliecināšanu varēs veikt tikai pats lietotājs, kurš savā "eParaksts mobile" lietotnē saņems trīsciparu kodu un ievadīs to pārlūkprogrammā.
Nekad nenodod šo kodu nevienam citam. Kods ir paredzēts tikai Tev un tikai konkrētajā "e-identitātes" apliecināšanā brīdī.
Nav nepieciešams zvanīt "eParaksta" klientu apkalpošanas centram. Drošības mehānisms paredzēts, lai preventīvi aizsargātu no krāpnieku mēģinājumiem iegūt citu personu "e-Identitāti". Plašāku informāciju meklē šeit.