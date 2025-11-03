Zcash halving: Vai ZEC sasniegs 1000 dolārus
Zcash kriptovalūtas impulss ir nepārprotams - ZEC tokens pēdējās nedēļās ir pieaudzis vairāk nekā 10 reizes un jau pārsniedzis 400 dolāru robežu. Tā kā privātuma protokoli atkal ir modē un spekulācijas ap lielo “halving” notikumu pieaug, ZEC cenas kāpums ir kļuvis par uzmanības centru gan FOMO vadītiem treideriem, gan pieredzējušiem investoriem, kuri meklē nākamo altcoin sezonas vilni.
Vai Zcash vienkārši izmanto vēju savās burās, vai arī tas ir beidzot tas brīdis, uz kuru ZODLeri ir gaidījuši vairāk nekā 4 gadus?
Kas ir Zcash? Bitcoin atzars ar privātuma spēku un tuvojošos “halving”
Zcash tika palaists 2016. gadā kā Bitcoin atzars, kas izstrādāts, lai nodrošinātu uzlabotu privātumu blokķēdes darījumos. Izmantojot zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), Zcash ļauj lietotājiem veikt darījumus gan caurspīdīgi, līdzīgi kā Bitcoin, gan ar iespēju slēpt sūtītāja, saņēmēja un summas informāciju.
Ar maksimālo piedāvājumu 21 miljonu ZEC monētu, Zcash darbojas ar “proof-of-work” konsensa mehānismu un ir cieši saistīts ar decentralizācijas un anonimitātes ideāliem. Laika gaitā Zcash ir ieviesis vairākus nozīmīgus atjauninājumus, piemēram, Sapling (ātrāki šifrētie darījumi) un Blossom (samazina bloka laiku no 150 līdz 75 sekundēm), lai uzlabotu mērogojamību un privātumu.
Tagad uzmanība tiek pievērsta nākamajam halving notikumam, kas, pēc ziņojumiem, atkal samazinās bloka atlīdzības - potenciāli radot trūkuma efektu ZEC monētai. Šis halving notikums ir kļuvis par daļu no Zcash stāsta kā privātuma monētai, kas atdarina Bitcoin trūkuma modeli, bet ar papildu anonimitātes lietderību.
Turklāt Helius izpilddirektors Merts Mumtazs atklāja, ka ZEC light-client integrācija sekos SIMD-0388 specifikācijai, ļaujot izstrādātājiem savienot Solana ar Zcash datiem.
ZEC cenas dinamika un tehniskā analīze: Vai ZEC var sasniegt 1000 dolārus un kas gaidāms tālāk?
No cenu viedokļa Zcash pēdējā laikā ir uzrādījis eksplozīvu izaugsmi - vairāk nekā 1000% pieaugumu īsā laika periodā. ZEC cenas kustība kļūst arvien svārstīgāka. Ilgtermiņa pozīciju (longs) apjoms pēdējās 24 stundās ir ievērojami pieaudzis, likvidējot daudzus īstermiņa (shorts) tirgotājus pie 400 dolāru līmeņa.
Tomēr kopējais finansējuma rādītājs ir dziļi negatīvs (-0.1176), kas norāda, ka īsās pozīcijas joprojām pieaug. Kopējā atvērto pozīciju vērtība ir 1.62 miljoni dolāri, kas liecina par dubultā maksimuma (double top) formāciju.
Tomēr situācija nav labvēlīga arī ilgtermiņa pozīcijām - daudz likvidāciju notika pie 280 - 300 dolāriem, kas norāda uz iespēju, ka cena var īslaicīgi kristies, meklējot likviditāti šajā zonā. Likviditātes diagramma rāda spēcīgus pirkšanas pasūtījumus 275 - 310 dolāru diapazonā, kas var kalpot kā degviela turpmākam cenu kāpumam. Tikmēr 365 dolāru līmenis ir pārvērties no pretestības par spēcīgu atbalsta zonu.
Skatoties uz nedēļas grafiku, aina ir vēl iespaidīgāka - ZEC cena ir pārspējusi savu iepriekšējo maksimumu no 2021. gada, pieaugot ar ievērojamu tirdzniecības apjomu. Ar negatīvu finansējuma rādītāju un spēcīgu pieprasījumu pastāv iespēja, ka cena turpinās pieaugt un potenciāli sasniegs 1000 dolārus, veidojot tipisku “blow-off top” virsotni, kā analītiķi paredz. Tomēr ir būtiski sekot līdzi 360 dolāru zonas noturībai - ja cena izturēs pārdošanas spiedienu, 1000 dolāru scenārijs kļūs daudz ticamāks.
Kopumā ZEC šobrīd pārvietojas pa bīstamu teritoriju, kur gan “bullish”, gan “bearish” tirgotāji var ciest zaudējumus, ja netiek ievērota riska pārvaldība. Sagaidāma augsta svārstība, jo ZEC sviras līmeņi sasniedz jaunus rekordus.
