Bitcoin cenas prognoze: BTC saglabā 109 000 $ vērtību
Bitcoin saglabā 109 000 $ vērtību, tirgi reaģē uz Federālo rezervju sistēmas procentu likmes samazinājumu | Tirgotāji seko arī Bitcoin Hyper attīstībai.
Bitcoin cenas prognoze: BTC saglabā 109 000 ASV dolāru vērtību pēc tam, kad Federālo rezervju sistēmas procentu likmes samazinājums izraisīja svārstības
Bitcoin tiek tirgots par aptuveni 109 430 ASV dolāriem pēc tam, kad Federālo rezervju sistēma samazināja procentu likmi līdz 4,00 %, Vācija cenšas klasificēt BTC kā valsts aktīvu, bet TeraWulf pievēršas mākslīgajam intelektam.
Bitcoin tiek tirgots ar lejupvērstu tendenci, saglabājot aptuveni 109 430 ASV dolāru vērtību, neskatoties uz uzlaboto globālo kriptovalūtu noskaņojumu un jaunākajām politiskajām un nozares aktualitātēm. Vācijas opozīcijas partija centās klasificēt BTC kā valsts aktīvu. Savukārt uz mākslīgo intelektu orientētais ieguves uzņēmums TeraWulf paziņoja par 500 miljonu ASV dolāru līdzekļu piesaistīšanu, un Binance atklāja pārredzamības partnerību ar Bubblemaps.
Federālās rezervju sistēmas procentu likmes samazinājums no 4,25 % līdz 4,00 % palielināja īstermiņa svārstīgumu, un tirgotāji uzskata 108 900 ASV dolārus par Bitcoin galveno atbalsta zonu.
Vācijas opozīcija cenšas panākt Bitcoin atzīšanu par valsts aktīvu
Vācijas lielākā opozīcijas partija Alternative for Germany (AfD) ir ierosinājusi atzīt BTC par stratēģisku valsts aktīvu. Tā mudina politikas veidotājus atdalīt to no citām kriptovalūtām saskaņā ar ES MiCA regulatīvo sistēmu.
Priekšlikumā tiek argumentēts, ka pārmērīga regulēšana var apgrūtināt inovācijas un vājināt Vācijas pozīcijas digitālajā finansēšanā. Tajā aicināts saglabāt PVN atbrīvojumus, aizsargāt pilsoņu tiesības uz pašaprūpi un saglabāt 12 mēnešu nodokļu atbrīvojumu Bitcoin peļņai, kas pašlaik ir izdevīgi ilgtermiņa turētājiem.
AfD likumdevēji arī ierosināja Vācijai apsvērt iespēju pievienot Bitcoin savām valsts rezervēm, līdzīgi kā centrālās bankas tur zeltu. Priekšlikums atspoguļo nesenās debates Francijā, kur likumdevēji aicina ieviest kriptovalūtām draudzīgāku politiku, lai piesaistītu investīcijas un stiprinātu Eiropas blokķēdes sektoru.
Investori šo soli interpretēja kā zīmi par pieaugošo politisko atbalstu Bitcoin visā Eiropā. Šī ziņa veicināja nelielu cenu pieaugumu, jo tirgotāji uzskatīja, ka, ja priekšlikums gūs atbalstu Berlīnē, varētu sekot plašāka institucionālā atzīšana.
TeraWulf pāriet no Bitcoin ieguves uz AI ar 500 miljonu dolāru finansējumu
Bitcoin ieguves uzņēmums TeraWulf plāno piesaistīt 500 miljonus dolāru, izmantojot konvertējamu parādzīmi, lai uzbūvētu jaunu AI orientētu datu centru Abernathy, Teksasā. Parādzīmes, kuru termiņš ir 2032. gadā, var tikt paplašinātas par vēl 75 miljoniem dolāru atkarībā no pieprasījuma.
Šie līdzekļi atbalstīs uzņēmuma pāreju no Bitcoin ieguves uz AI infrastruktūru, izmantojot esošos enerģijas un aparatūras resursus, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc GPU aprēķiniem. Tas seko TeraWulf iepriekšējai 3 miljardu dolāru finansēšanas kārtai ar Morgan Stanley, 1,4 miljardu dolāru Google garantijai un 3,7 miljardu dolāru hostinga līgumam ar Google atbalstīto Fluidstack.
Investori šo pāreju uzskata par stratēģisku diversifikācijas soli, kas stiprina kriptovalūtu ieguves uzņēmumu ilgtermiņa stabilitāti mainīgajā tirgus dinamikā. Pēc paziņojuma Bitcoin cena nedaudz pieauga, jo tirgotāji uzskatīja TeraWulf pāreju uz AI par pozitīvu signālu plašākai nozares adaptācijai.
Binance un Bubblemaps apvieno spēkus, lai atklātu iekšējās informācijas tirdzniecību
Binance ir uzsācis sadarbību ar blokķēdes analītikas uzņēmumu Bubblemaps, lai veicinātu pārredzamību un atklātu iekšējās informācijas tirdzniecību. Šī integrācija ļauj Binance Web3 Wallet lietotājiem vizualizēt tokenu sadali un identificēt aizdomīgas maku savienojumus, izmantojot Bubblemaps interaktīvo “bubble” interfeisu.
Bubblemaps, kas pazīstams ar 30 miljonu dolāru MELANIA tokenu skandāla atklāšanu, vienkāršo ķēdes analīzi, palīdzot tirgotājiem konstatēt tirgus manipulācijas un iekšējās informācijas izmantošanu.
Sadarbības mērķis ir padarīt kriptovalūtu tirdzniecību drošāku un pārredzamāku, sniedzot investoriem labāku ieskatu tokenu īpašumtiesību modeļos. Tirgus dalībnieki atzinīgi novērtēja šo soli kā zīmi par nozares atbildības uzlabošanos.
Bitcoin tehniskā analīze: buļļi aizstāv 108 900 dolāru robežu, kamēr RSI kļūst pārpārdots
Bitcoin cenas prognoze ir pesimistiska, jo BTC svārstās ap 109 430 dolāriem, noturoties nedaudz virs galvenā atbalsta līmeņa 108 900 dolāriem, kas atbilst 23,6 % Fibonači atgriezeniskajai līknei. Pēdējās nedēļās šis līmenis ir kalpojis kā uzticama pieprasījuma zona. Cenas kustība rāda dubultu virsotni pie 117 700 dolāriem, kam seko korekcija, un buļļi tagad aizstāv augošā kanāla apakšējo robežu no oktobra sākuma.
Vairāki gari apakšējie viļņi 4 stundu grafikā liecina par agresīvu pirkšanu krituma brīžos, pat ja 50-EMA izlīdzinās. RSI tuvu 31 norāda uz pārdošanas apstākļiem, kas bieži ir tehniskās atgūšanās priekšvēstnesis.
Dienas slēgums virs 110 700 ASV dolāriem varētu izraisīt atgūšanos virzienā uz 112 200–114 950 ASV dolāriem, savukārt kritums zem 108 900 ASV dolāriem varētu atklāt 106 100–103 500 ASV dolārus. Tirgotāji dod priekšroku garajām pozīcijām virs 109 000 $, mērķējot uz 114 950 $, jo pārdošanas impulss liecina par iespējamu atgūšanos novembrī.
Bitcoin Hyper: nākamā BTC attīstības pakāpe Solana?
Bitcoin Hyper ievieš jaunu fāzi Bitcoin ekosistēmā. Kamēr BTC joprojām ir zelta standarts drošības jomā, Bitcoin Hyper pievieno to, kā tam vienmēr pietrūka: Solana līmeņa ātrumu.
Izveidots kā pirmais Bitcoin Layer 2, ko darbina Solana Virtual Machine (SVM), tas apvieno Bitcoin stabilitāti ar Solana augstas veiktspējas struktūru. Rezultāts: ātrs, izdevīgs viedais līgums, decentralizētas aplikācijas un pat mēmu monētu radīšana - viss nodrošināts ar Bitcoin.
Projekts, ko pārbaudījis Consult, uzsver uzticamību un mērogu, jo tā pieņemšana kļūst arvien populārāka. Un dinamika jau ir spēcīga. Iepriekšpārdošana ir pārsniegusi 25,3 miljonu dolāru, un pirms nākamā cenu paaugstinājuma žetoni maksā tikai 0,013185 dolārus.
Tā kā Bitcoin aktivitāte pieaug un pieprasījums pēc efektīvām BTC balstītām lietotnēm palielinās, Bitcoin Hyper izceļas kā tilts, kas apvieno divas no lielākajām kriptovalūtu ekosistēmām. Ja Bitcoin izveidoja pamatu, Bitcoin Hyper varētu padarīt to ātru, elastīgu un interesantu.