“Spilva” ražotne tiks paplašināta par 25 %, būvdarbi noritēs līdz nākamā gada vidum
Uzņēmuma “Orkla Latvija” mērču un gatavo ēdienu zīmola “Spilva” ražotnes paplašināšanas būvdarbi norit jau pilnā sparā.
Būvdarbu rezultātā, savienojot pašreizējo ražošanas ēku un izejvielu noliktavu, “Spilva” ražotnes platība pieaugs par 1500 m2 jeb tiks iegūta papildus 25 % ražošanas platība, kopējai ražotnes platībai sasniedzot 6020 m2. Būvdarbos vien uzņēmums investē 2,8 miljonus eiro jeb teju pusi no kopējām investīcijām ražotnes paplašināšanas un modernizācijas projektā, kas sastāda 5,4 miljonus eiro.
Pirms ziemas iestāšanās tiks paveikti visi zemes, inženiertehniskie un komunikāciju darbi un ēkai tiks uzlikts jumts. Projekts ir īpašs ar to, ka būvdarbi notiek paralēli ražošanai, nodrošinot nepārtrauktu produkcijas izlaidi un minimālus traucējumus ražošanas darbiniekiem. Šī gada decembra sākumā plānoti jaunās būves Spāru svētki, bet būvdarbu pabeigšana plānota 2026. gada pirmajā pusgadā. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā sekos ražošanas līniju pārcelšana, modernizācija un automatizācija.
“Pārdomāti izmantojot pieejamo brīvo vietu “Spilva” ražotnes teritorijā, kā arī efektīvāk pārkārtojot un automatizējot esošās ražošanas līnijas tiks iegūts 30 % ražotnes kapacitātes palielinājums. Priecājamies, ka darbi norit pēc plāna, un jau nākamā gada otrajā pusē varēsim uzsākt ražotnes līniju pārkārtošanas un modernizācijas darbus,” norāda SIA “Orkla Latvija” valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.
“Spilva” ražotnes platības palielināšana un secīga galveno ražošanas līniju modernizācija tiek veikta, lai nodrošinātu racionālu ražošanas plūsmu un automatizācijas iespējas, kā arī palielinātu ražošanas ātrumu un samazinātu personāla slodzi.
Šis ir apjomīgākais izaugsmes projekts “Spilva” ražotnei kopš 2008. gada, kad tika atklāts jauns ražošanas korpuss. Investīciju projektu plānots īstenot pusotra gada laikā, veltot aptuveni 9 mēnešus ražotnes paplašināšanai un vēl 9 mēnešus ražošanas līniju pārcelšanai, modernizācijai un automatizācijai. Projektu plānots pabeigt 2027. gada vidū. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības atbalsta palīdzību, kā arī pašu investīcijām.
“Spilva” ražotne atrodas Babītē kopš 1992. gada, kad tā darbu uzsāka kā neliels pārtikas konservu cehs, un laika gaitā ir piedzīvojusi lielu izaugsmi, attīstoties kā daļa no “Orkla” grupas kopš 2004. gada. “Spilvas” ražotne šodien ir viena no modernākajām Baltijas valstīs.
Par “Spilva” zīmolu
“Spilva” zīmola klāstā ir vairāki simti dažādu produktu septiņās ēdienu un ēdiena piedevu kategorijas: tomātu mērces un kečupi, majonēzes, mērces, konservēti dārzeņi, garšvielas, ievārījumi un deserti, mārrutki un sinepes, zupas un otrie ēdieni. “Spilva” saražo vairāk nekā 17 500 tonnas produkcijas gadā un zīmola produkti ir Latvijas patērētāju pirmā izvēle vairākās kategorijās, pietam, ir atraduši savus cienītājus arī eksporta tirgos – aptuveni 50 % no saražotā tiek eksportēti.