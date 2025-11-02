Naftas ieguves platforma (foto: unsplash.com)
Bizness un ekonomika
Šodien 22:50
Astoņas OPEC+ valstis palielinās naftas ieguvi
Astoņas naftas ieguvējvalstu alianses OPEC+ dalībnieces svētdien paziņoja, ka ir vienojušās turpināt palielināt naftas ieguvi. Alžīrijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Irākas, Kazahstānas, Krievijas, Kuveitas, Omānas un Saūda Arābijas par naftas ieguvi atbildīgie ministri tiešsaistes sanāksmē nolēma no decembra palielināt ieguvi par 137 000 barelu dienā.
Palielinājums būs spēkā trīs mēnešus.
Šīs valstis, kas kopā pazīstamas kā V8, cenšoties iegūt lielāku tirgus daļu, kopš aprīļa jau ik mēnesi palielinājušas ieguvi par kopumā 2,7 miljoniem barelu dienā.
Tomēr lēmums, ka pašreizējais palielinājum būs spēkā trīs mēnešus, liecina par pauzi ieguves palielināšanā ik mēnesi.