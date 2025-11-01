Katrs otrais latvietis vairs negatavo - izvēlas maltīti līdzņemšanai
Gatavo kulināriju līdzņemšanai no veikala, kafejnīcas vai restorāna regulāri iegādājas 50% iedzīvotāju, informē ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums AS "Lido", atsaucoties uz veikto aptauju.
Savukārt katrs piektais cilvēks pērk gatavu maltīti vismaz reizi nedēļā.
"Lido" aptaujas dati rāda, ka iespēju paņemt līdzņemšanai gatavo ēdienu regulāri izmanto 70% jauniešu, 65% cilvēku vecumā no 30 līdz 39 gadiem un 50% iedzīvotāju 40 līdz 49 gadu vecuma grupā.
Dati liecina, ka vismaz reizi nedēļā gatavu ēdienu līdzņemšanai iegādājas 16% aptaujāto, vairākas reizes nedēļā - 13%, bet vairākas reizes mēnesī - 22%.
Jaunieši vecumā līdz 29 gadiem gatavu maltīti līdzņemšanai iegādājas vairākas reizes nedēļā, un šī tendence ar vecumu pakāpeniski samazinās. Cilvēki pēc 50 gadu vecuma to izvēlas retāk, savukārt piektā daļa šajā grupā atzīst, ka gatavu ēdienu iegādājas vismaz dažas reizes mēnesī.
Galvenais iemesls, kāpēc priekšroka tiek dota gatavai kulinārijai, ir laika trūkums - to norādījuši 42% aptaujāto, un tas ir raksturīgi gandrīz visām vecuma grupām. Otrajā vietā ierindojas ērtība - teju trešdaļa aptaujāto atzīst, ka izvēli nosaka iespēja ne tikai ietaupīt laiku, bet arī izvairīties no gatavošanas un trauku mazgāšanas. Savukārt 24% uzsver, ka gatavā kulinārija sniedz iespēju ēst daudzveidīgāk.
Iedzīvotāju aptauju "Lido" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2025. gada oktobrī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.