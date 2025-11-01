Rīgā degviela kļūst lētāka par gandrīz 6%, kamēr Tallinā cenas kāpj
Pagājušajā darba nedēļā Rīgā un Viļņā degvielas cenas samazinājās, bet Tallinā tās palielinājās.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Tallinā, seko Rīga un Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā, piektdien 95.markas benzīns un dīzeļdegviela maksāja vienādi - 1,464 eiro par litru, benzīna cenai nedēļas laikā samazinoties par 5,8%, bet dīzeļdegvielai - par 4,6%.
Viļņā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā, 95.markas benzīns maksāja 1,459 eiro par litru, kas ir par 3,3% mazāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena samazinājās par 1,3% un piektdien bija 1,519 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 1,4% - līdz 1,499 eiro par litru, bet dīzeļdegviela maksāja 1,379 eiro par litru, kas ir par 3,8% vairāk nekā pirms nedēļas.
Autogāzes cena Rīgā nedēļas laikā samazinājās par 9,8% un piektdien bija 0,825 eiro par litru, Viļņā autogāzes cena saglabājās stabila un bija 0,709 eiro par litru. Savukārt Tallinā autogāzes cena, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, palielinājās 0,3% - līdz 0,899 eiro par litru.