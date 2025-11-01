“ChatGPT” lietotāji sūdzas: vairs nav iespējams saņemt konkrētus medicīniskus vai juridiskus padomus
Nesenās izmaiņas mākslīgā intelekta čata “ChatGPT” lietošanas politikā izraisījušas plašas diskusijas lietotāju vidū, jo modelis tagad atsakās sniegt personalizētus medicīniskus un juridiskus padomus.
Saskaņā ar ziņām platformā “Reddit”, mākslīgais intelekts vairs neanalizē medicīniskus attēlus – piemēram, MRI, rentgenus vai ādas fotogrāfijas. Tā vietā tas sniedz tikai vispārīgu izglītojošu informāciju un iesaka vērsties pie licencētiem speciālistiem, ja nepieciešama diagnoze vai konkrēta konsultācija.
Lietotāji arī norāda, ka agrāk izmantotie “apvedceļi”, piemēram, jautājuma formulēšana kā “hipotētiska situācija”, vairs nedarbojas. Jaunie drošības filtri konsekventi bloķē konkrētu padomu sniegšanu, pastiprinot politikas izmaiņas.
Lai gan OpenAI oficiālu komentāru nav sniegusi, lielākā daļa novērotāju uzskata, ka šis solis veikts, lai mazinātu juridiskos riskus.
No 29. oktobra “ChatGPT” ir pārtraucis sniegt konkrētus padomus par ārstēšanu, juridiskiem jautājumiem un naudu. Bots tagad oficiāli tiek uzskatīts par “izglītojošu rīku”, nevis konsultantu, un jaunajos lietošanas noteikumos tas skaidri norādīts.
Tā, piemēram, vairs netiek nosauktas zāles vai devas; netiek sniegti prasību paraugi, tiesas stratēģijas vai padomi “ko darīt, ja…”; netiek doti ieguldījumu padomi vai pirkšanas/pārdošanas ieteikumi. Tagad modelis var tikai skaidrot pamatprincipus, izklāstīt vispārīgus mehānismus un ieteikt vērsties pie ārsta, jurista vai finanšu speciālista.
Mākslīgā intelekta izmantošana jutīgu profesionālu konsultāciju sniegšanai joprojām ir vāji regulēta joma, kas rada potenciālu atbildības risku gan uzņēmumam, gan lietotājiem. Tas notiek laikā, kad arvien vairāk cilvēku izmanto tērzēšanas robotus sarežģītām konsultācijām – pat juridiskos gadījumos, kuros, pēc ziņām, mākslīgais intelekts esot palīdzējis sagatavot tiesas dokumentus.
Ir svarīgi atcerēties, ka sarunas ar "ChatGPT" nav aizsargātas ar ārsta–pacienta vai advokāta–klienta konfidencialitāti. Tiesa var pieprasīt sarunu ierakstus kā pierādījumus.
Pamatojoties uz OpenAI vadītāja Sema Altmena iepriekšējiem brīdinājumiem, uzņēmums šobrīd sadarbojas ar regulatoriem, lai precizētu tērzēšanas robota juridisko statusu. Līdz tam platforma izvēlas piesardzīgāku pieeju, īpaši jautājumos, kas skar augsta riska padomus.