Kruīza kuģis "aizmirst" 80 gadu vecu tūristi nomaļā salā; nākamajā dienā viņa atrasta mirusi
Austrālijas varas iestādes izmeklē 80 gadus vecas kruīza pasažieres nāvi vienā no Lielā Barjerrifa salām, ziņo BBC.
Sieviete sestdien kopā ar citiem pasažieriem devās pārgājienā ar kruīza kuģi "Coral Adventurer", lai izpētītu Lizardas salu, kas atrodas 250 km uz ziemeļiem no Kērnsas (Kvīnslendā). Pēc pašreizējās informācijas, 80 gadu vecā seniore ir atdalījusies no grupas, lai atpūstos.
Kuģis atstāja salu ap saulrietu, bet atgriezās dažas stundas vēlāk, kad apkalpe saprata, ka kundze ir pazudusi. Svētdienas rītā plašā meklēšanas operācijā tika atrastas viņas mirstīgās atliekas. Austrālijas Jūras drošības pārvalde paziņoja, ka veic izmeklēšanu un tiksies ar apkalpi, kad kuģis vēlāk šonedēļ piestās Dārvinā.
Par sievietes pazušanu pirmo reizi drošības iestādēm ziņots sestdien ap pulksten 21:00 pēc vietējā laika - informāciju par pazušanu sniedzis kuģa kapteinis. Aģentūra paziņoja, ka sadarbosies ar citām attiecīgajām iestādēm, lai izmeklētu incidentu, un uzsvēra, ka tā nopietni uztver pasažieru un apkalpes drošību uz komerckuģiem.
Uzņēmuma “Coral Expeditions” izpilddirektors Marks Fifīlds sacīja, ka darbinieki ir sazinājušies ar sievietes ģimeni un piedāvājuši savu atbalstu pēc traģēdijas. “Kamēr notiek incidenta izmeklēšana, mēs dziļi nožēlojam, ka tas ir noticis, un piedāvājam pilnīgu atbalstu sievietes ģimenei,” viņš teica. Saskaņā ar izdevuma “Courier Mail” sniegto informāciju, cienījamā vecumā esošā austrāliete pievienojusies grupas pārgājienam uz salas augstāko virsotni un pēc tam nolēmusi, ka viņai nepieciešams atvilkt elpu.
Lieciniece, kura pagājušajā nedēļas nogalē burāja netālu no Lizardas salas, pastāstīja ABC, ka sestdienas pusnaktī redzējusi helikopteru, kas ar prožektoru pārmeklēja gājēju celiņu uz salas. Viņa teica, ka aptuveni septiņi cilvēki ar lukturīšiem devušies uz salu meklēt sievieti, taču meklēšana tika pārtraukta ap pulksten 3:00 pēc vietējā laika. Helikopters atgriezies svētdienas rītā, kad tika atrasts līķis. “Mēs zinājām, ka viņa ir mirusi, jo viņi nekavējoties visus atsauca no meklēšanas,” viņa sacīja ABC.
Saskaņā ar BBC sniegto informāciju, 80 gadu vecā tūriste tikko bija sākusi savu 60 dienu kruīzu apkārt Austrālijai. Saskaņā ar uzņēmuma tīmekļvietnē atrodamo informāciju, kuģis "Coral Adventurer" var uzņemt līdz 120 viesiem un 46 apkalpes locekļiem. Tas tika īpaši uzbūvēts, lai sasniegtu attālus Austrālijas piekrastes apgabalus, un ir aprīkots ar "tenderiem" - maziem kuģīšiem, kas ved pasažierus vienas dienas braucienos.