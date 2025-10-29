ASV Federālā rezervju sistēma pazeminājusi bāzes procentu likmi
ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) Atvērtā tirgus komiteja trešdien samazinājusi bāzes procentu likmi.
Pēc komitejas kārtējās divu dienu sēdes tika paziņots, ka bāzes procentu likmes mērķrādītājs tiek pazemināts par 0,25 procentpunktiem līdz 3,75-4% līmenim. Iepriekšējo reizi izmaiņas procentu likmē ASV tika veiktas septembrī, kad bāzes procentu likmes mērķrādītājs arī tika pazemināts par 0,25 procentpunktiem.
Nolūkā panākt, lai gada inflācija samazinās līdz 2% līmenim, FRS bāzes procentu likmes mērķrādītāju regulāri paaugstināja no 2022. gada marta līdz 2023. gada jūlijam, tam sasniedzot 5,25-5,5%. Pēc tam procentu likmes mērķrādītājs pirmo reizi tika pazemināts sanāksmē pērn septembrī, to samazinot par 0,5 procentpunktiem. Savukārt nākamajā sanāksmē novembrī tas tika samazināts par 0,25 procentpunktiem, bet pēc tam līdz šā gada septembrim netika mainīts. Gada inflācija ASV septembrī pieaugusi līdz 3% salīdzinājumā ar 2,9% augustā, liecina statistikas dati.