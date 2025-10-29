Alkohols kļūs dārgāks, grāmatas - lētākas: lūk, kādas izmaiņas plāno Saeima
Trešdien, 29. oktobrī, Saeimas Budžeta un finanšu komisija atbalstīja vairākas valdības ierosinātās izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa likumā. Lūk, kuras preces un produkti varētu kļūt dārgāki, un kuri - lētāki.
Kurām precēm un pakalpojumiem cenas varētu samazināties?
Lai mazinātu pārtikas produktu cenu pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, komisija konceptuāli atbalstīja izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējumā, kas atsevišķiem pamatproduktiem paredz noteikt nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā.
Samazināto 12 procentu PVN likmi plānots noteikt rudzu, kviešu, jauktu miltu, bezglutēna maizei, svaigam, sterilizētam vai pasterizētam pienam, svaigai un atdzesētai mājputnu – vistu, tītaru, pīļu, zosu, pērļu vistiņu, paipalu – gaļai, svaigām mājputnu olām čaumalās.
Paredzēts, ka samazināto PVN likmi pārtikas produktiem piemēros no nākamā gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam. "Šāds risinājums būs viens no faktoriem, kas var palīdzēt mazināt pārtikas cenu kāpuma ietekmi uz mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, atvieglot inflācijas seku pārvarēšanu un veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju," pauž Anda Čakša.
Ar PVN likuma izmaiņām samazināto piecu procentu likmi no nākamā gada plānots piemērot grāmatām un preses izdevumiem latviešu valodā, latgaliešu rakstu vai lībiešu valodā. Līdz ar to gala cenas samazinājums gaidāms grāmatām, mācību literatūrai, brošūrām, bukletiem, bērnu bilžu, zīmējamām, krāsojamām grāmatām, nošu izdevumiem, kartēm gan iespieddarba, gan elektroniskā formā, tostarp tiešsaistē un lejupielādējot.
Tāpat samazināto PVN piemēros preses izdevumiem un publikācijām – laikrakstiem, žurnāliem, biļeteniem, periodiskajiem izdevumiem, informācijas aģentūru paziņojumiem un publikācijām internetā. Samazinātā likme attieksies arī uz izdevumiem, kas izdoti Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas, ES kandidātvalstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas oficiālajās valodās.
Patlaban Latvijā PVN standartlikme ir 21 procents. Budžeta komisija lūgs Saeimu PVN likuma grozījumiem noteikt steidzamību un tos izskatīt pirmajā lasījumā Saeimas ārkārtas sēdē 5.novembrī, informē komisijas priekšsēdētāja.
Kam cena varētu pieaugt?
Lai mazinātu videi un veselībai kaitīgu vai neveselīgu produktu patēriņu, kā arī, lai nodrošinātu papildu ieņēmumus valsts budžetā, komisija lēma virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā valdības sagatavotos grozījumus akcīzes nodokļa likumā.
Grozījumi paredz no nākamā gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokli vairākām preču grupām, tostarp alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, bezalkoholiskajiem un enerģijas dzērieniem. Savukārt pēc diviem gadiem paredzēts atteikties no samazinātās likmes naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.
No nākamā gada 15. marta plānots akcīzes nodokļa pieaugums stiprajam alkoholam, un vienas 0,5 litru pudeles cena pieaugs vidēji par 0,27 eiro. Savukārt no 2028.gada 1.marta akcīze pieaugs visiem alkoholiskajiem dzērieniem, un gala cena stiprajam alkoholam palielināsies par 0,51 eiro, vīnam no 0,15 līdz 0,30 eiro, bet alum – par 0,03 eiro par pudeli.
Savukārt nākamgad un no 2027.gada paredzēta straujāka likmju celšana visiem tabakas izstrādājumiem – par pieciem procentiem vairāk, nekā bija plānots iepriekš. Salīdzinājumā ar šī gada cenām vienas cigarešu paciņas cena no 2028.gada pieaugs par 2,20 eiro, sasniedzot 7,50 eiro, savukārt karsējamai tabakai pieaugums plānots 0,35 eiro apmērā par paciņu, bet divu mililitru e-šķidruma iepakojuma cena pieaugs par 0,15 eiro.
No 2028.gada nodokļa pieaugums paredzēts arī saldinātajiem dzērieniem, kā arī enerģijas dzērieniem tiks noteikta atsevišķa akcīzes nodokļa likme. Tāpat paredzēts, ko no 2028. gada ar akcīzes nodokli aplikt bezalkoholiskos gāzētos dzērienus, ko pagatavo uz vietas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Līdz šim gan negāzētajiem, gan gāzētajiem dzērieniem, kas tirdzniecības vietā gatavoti tūlītējai patērēšanai, akcīzes nodokli nepiemēroja.
Akcīzes nodokļa izmaiņas skars arī naftas produktus, un no 2028.gada plānots atcelt samazināto nodokļa likmi naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Lai veicinātu atjaunīgas un videi draudzīgākas enerģijas izmantošanu iekārtās un tehnikā, tostarp elektroenerģiju, turpmāk līdzšinējā atvieglojuma vietā plānots piemērot vispārējo akcīzes nodokļa likmi. Līdzšinējo akcīzes nodokļa atvieglojumu degvielai uzņēmēji varēs izmantot līdz 2027.gada beigām.
Budžeta komisija lūgs Saeimu likumprojektiem noteikt steidzamību un tos izskatīt pirmajā lasījumā Saeimas ārkārtas sēdē 5.novembrī, informē Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.