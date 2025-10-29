Luksusa minivens vai premium krosovers? Iepazīšanās ar Hyundai Ioniq 9
Desmit gadus pēc pirmā Hyundai Ioniq iznākšanas korejieši pārspējuši paši sevi. Hyundai Ioniq 9 ir faktiski luksusa klases SUV ar sešām vai septiņām sēdvietām un gandrīz piecsimt elektriskiem zirgspēkiem.
Ioniq 9 ir arī ļoti garš - vairā nekā pieci metri. Riteņu bāze pārsniedz “zelta standartu” jeb trīs metrus. Elektromobilis ir iespaidīgs ne vien izmēru un dizaina, bet arī tehnoloģiju dēļ. Tā salons ir tik apjomīgs, ka iepazīšanos jāveic pakāpeniski gluži kā apskatot dzīvokļus jaunajos projektos.
Baltas un brūnas ādas kombinācija ir viena no elegantākajām, un pieejama tikai lepnākajai komplektācijai Caligrpahy. Stūres forma ir īpaša, turpretim ekrāni, klimata sistēmas vadība un citas ierīces pazīstamas no citiem Hyundai. Viduskonsole “universālā sala” ir pārbīdāma. Elektropievadi Ioniq 9 ir itin visam. Sēdekļiem bez vispusīgiem standarta regulējumiem iespējasm arī šāds. Atsevišķa poga nolaiž krēslu atpūtas režīmā un atloka kāju balstu.
Gan jau arī jūsu mājoklī dzīvojamā istaba ir plašākā un ērtākā. Tieši tāpat gadījies arī Ioniq 9. Otrajā rindā ir divi atsevišķi krēsli ar plašiem komforta regulējumiem. Lai gan par universālo salu dēvētā viduskonsole ir bīdāma, tajā tik un tā ir atsevišķa klimata zonas vadība un atjautīgi konstruēts vāks. Pasēžot pašā aizmugurē top skaidrs, kāpēc dažviet Hyundai Ioniq 9 nodēvēts par minivenu, nevis apvidus auto. Šis elektromobilis ir patiesi apjomīgs, un pat trešās rindas sēdekļus te nolaiž un paceļ elektropiedziņa.
Ioniq 9 parametri ir vispārākie Hyundai sistēmā. 110 kWh baterija, un tikai, jauda 482 ZS pilnpiedziņas versijā. Bāzes modelim ir tikpat liela baterija, taču tikai viens motors un par vismaz 200 zirgspēkiem mazāk. Lai gan pilnpiedziņa drīzāk nepieciešama jaudai un tās pārnesei uz ceļu, Ioniq 9 nekautrējas no meža ceļiem. Tam ir savai klasei solīds 17,5 cm klīrenss. Bezceļa nodomus pastiprina arī atsevišķi Terrain jeb apvidus braukšanas režīmi.
Vai tik rūpīgi pārdomātā automašīnā var atrasties arī kāds trūkums? Tas drīzāk atkarīgs no braucēja. Kādam var nepatikt atpakaļskata kameras spoguļu vietā, pārlieku zemu novietots “klimtata” bloks un ne visai parocīga durvju aizvēršana, jo lielajam Hyundai tur nav īstu rokturu, tikai satverama niša.
Hyundai Ioniq 9 pie Auto Bassadone maksā no 77 000 eiro par sākuma modeli līdz 90 000 par izmeklēti iekārtotu Caligraphy. Elektromobiļa konkurentu pulkā ir viss sākot ar tehniski līdzīgo Kia EV9 un salīdzināmiem taču drivreiz dārgākiem vāciešiem līdz pat Range Rover un mūsu pusē nepazīstamiem amerikāņu elektrodrednautiem. Tomēr tiešākais sāncensis, šķiet, it Volvo EX90.