GPS navigācija lauksaimniecībai centimetru precizitātei
Kā GPS lauksaimniecībai samazina pārklāšanos, taupa degvielu un uzlabo sēju, mēslošanu un miglošanu. EGNOS vai RTK, autostūrēšana un AB līnijas.
No hektāra uz centimetru: GPS navigācijas priekšrocības lauksaimniekiem
Mūsdienu saimniekošanā svarīgs nav tikai traktors un agregāti, bet arī tas, cik precīzi strādājat laukā. Te slēpjas GPS navigācijas vērtība: mazāk pārklāšanās, vienmērīgākas joslas, lielāka atdeve no katra hektāra. Lielām saimniecībām tas nozīmē ietaupītu degvielu un ievades līdzekļus, mazākām dod pārliecību, ka darbs paveikts korekti. GPS lauksaimniecībai vairs nav ekstra, bet instruments ar izmērāmu ekonomisku ieguvumu.
No kompasa līdz centimetru precizitātei
GPS darbību veido satelītu signāls un korekcijas. Eiropā EGNOS bezmaksas korekcija paceļ bāzes pozicionēšanu līdz apmēram 1–2 metriem, praksē dodot 20–30 cm joslu precizitāti. Tas parasti pietiek augsnes irdināšanai, izkliedēšanai un lauku kartēšanai. Maksimālai precizitātei izmanto RTK korekciju tīklu vai bāzes staciju, kas ļauj strādāt ar ap 1–2,5 cm precizitāti sējā, mēslošanā un smidzināšanā.
Kur GPS dod lielāko atdevi
- Precīza sēšana, mēslošana, miglošana. Vienmērīgi attālumi starp joslām un mazāk pārklāšanās.
- Ietaupījumi degvielā, laikā un materiālos, jo maršruti ir optimizēti.
- Drošāks darbs naktī vai sliktā redzamībā, vadoties pēc ekrāna, nevis tikai vizuālās orientēšanās.
- Atgriezeniskā kontrole ar saglabātām AB līnijām, darba kartēm un ražas datiem, kas palīdz pieņemt precīzākus lēmumus nākamajām kampaņām.
Kāpēc lietota GPS navigācija ir gudrs pirkums
Lietots aprīkojums nav novecojis pēc definīcijas. Galvenais ir saderība, stāvoklis un licenču statuss.
- Saderība ar tehniku. Pārbaudiet ISOBUS atbalstu, J1939 datu kopni, konkrētā zīmola sistēmas un stūrēšanas risinājumu veidu (autostūrēšana vai lightbar).
- Korekciju tips. Daudziem darbiem pietiek ar EGNOS. Rindkultūru sējai un smidzināšanai vajadzēs RTK. Noskaidrojiet NTRIP pieejamību, bāzes stacijas iespējas un SIM kartes atbalstu.
- Komponentes un programmatūra. Novērtējiet displeja, antenas un sensoru stāvokli, skatiet atjauninājumus un iespējamās papildu licences autostūrēšanai vai mainīgajām normām.
- Dokumenti un servisa vēsture. Īpaši svarīgi, ja sistēma iepriekš izmantota citā tehnikā vai citā zīmola vidē.
Kur meklēt un kā salīdzināt piedāvājumu
GPS lauksaimniecībai ērti sameklēt specializētā kategorijā paltformā Mascus.lv ar filtriem pēc zīmola, valsts, cenas un ražošanas gada. Noder arī šķirošana pēc jaunākajiem sludinājumiem un funkcija “Saglabāt meklējumu”, lai saņemtu paziņojumus par jaunpienākumiem. Svarīgi ir salīdzināt komplektācijas, pārbaudīt saderību ar jūsu tehniku un jau laikus pārrunāt korekciju pieejamību reģionā.
Nākamais solis ir dati
Sāciet ar manuālu vadīšanu pēc ekrāna un soli pa solim pārejiet uz autostūrēšanu, RTK korekcijām un mainīgajām normām. Kad AB līnijas, darba kartes un ražas dati ir ikdiena, pieaug precizitāte un samazinās izmaksas visā saimniecībā.
Ja vēlaties iegūt vairāk no katras sezonas, gudri piemeklēta GPS sistēma samazina pārklāšanos un ceļ precizitāti līdz pat centimetram. Rezultātu nosaka disciplīna ikdienā un uzticams partneris pirkumam. Zinot vajadzības, GPS navigācija palīdz ātri atrast risinājumu, kas strādā tieši jums.