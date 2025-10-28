“Stockmann” investē 410 tūkstošus eiro sieviešu modes nodaļas renovācijā
Universālveikals “Stockmann” ieguldījis 410 tūkstošus sieviešu modes nodaļas renovācijā. Jaunatklātā 3. stāva nodaļa jau ir pieejama apmeklētājiem.
Renovētajā nodaļā īstenots jauns un mūsdienīgs vizuālais koncepts. Telpas padarītas plašākas un pārskatāmākas, plānojums – klientiem ērtāks, ietverot divas jaunas un plašas pielaikošanas, kā arī norēķinu zonu. Jaunajā nodaļā ieviests inovatīvs grīdas segums un energoefektīvas gaismas sistēmas.
“Esmu patiesi gandarīta par rezultātu, ko esam sasnieguši cieši sadarbojoties dizaineriem, iepirkuma un pārdošanas komandām – no ieceres līdz fināla detaļām. Ir lieliski dzirdēt, ka pārmaiņas pozitīvi novērtē arī mūsu klienti, visvairāk atzinības veltot patīkamajai iepirkšanās atmosfērai un plašajam starptautisko zīmolu un trendu piedāvājumam. Kopā mēs varam radīt sajūtas, kas turpinās,” uzsver universālveikala direktore Dace Goldmane.
Pēdējo gadu laikā universālveikals “Stockmann” ieviesis virkni jauninājumu, – pilnībā renovēta “Delikatess” nodaļa, tajā izveidojot kafejnīcu, 1. stāvā atklāta plaša un moderna aksesuāru nodaļa un “Crème de la Crème” veikals, bet 2. stāvā izveidota sporta preču nodaļa.