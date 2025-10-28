"Omniva" Latvijā plāno samazināt pamatkapitālu
Pasta sūtījumu kompānijas SIA "Omniva" pamatkapitālu plānots samazināt par 2,1 miljonu eiro - līdz 2945 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Patlaban "Omniva" pamatkapitāls ir 2,103 miljoni eiro. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumos teikts, ka "Omniva" pamatkapitāla samazināšanas iemesls ir uzņēmuma pārkapitalizācija.
Šogad oktobra sākumā "Omniva" pamatkapitāls tika palielināts par 2,1 miljonu eiro - līdz 2,103 miljoniem eiro.
Kompānijas pamatkapitāls tika palielināts, ieskaitot 2016. gadā samaksāto kapitāla daļu uzcenojumu 2,1 miljona eiro apmērā, kas veido daļu no pozitīvas starpības starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, bija teikts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.
Latvijā "Omniva" pagājušajā gadā strādāja ar 23,319 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,9% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga 2,9 reizes - līdz 1,929 miljoniem eiro. Vienlaikus "Omniva" grupas kopējais apgrozījums pērn bija 141,4 miljoni eiro, kas ir par 7,4% vairāk nekā 2023. gadā.
Kompānija reģistrēta 2012. gadā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Igaunijas "Eesti Post".