FOTO: ekonomikas ministrs Viktors Valainis reģionālajā vizītē apmeklē Dobeli
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis 23. oktobrī apmeklēja Dobeli, lai tiktos ar vietējiem uzņēmējiem un pārrunātu reģiona uzņēmumu attīstību, izaicinājumus un nākotnes perspektīvas, uzsverot ciešas sadarbības nozīmi reģionālās ekonomikas stiprināšanā, informē ministrijā.
23. oktobrī ekonomikas ministrs Viktors Valainis devās reģionālajā vizītē uz Dobeli, kur tikās ar dažādu jomu uzņēmumu pārstāvjiem, lai pārrunātu to attīstību un nākotnes perspektīvas.
Ministrs vizītes laikā apmeklēja vairākus vietējos uzņēmumus, kur tikās ar to pārstāvjiem, lai pārrunātu līdzšinējo un turpmāko attīstību, kā arī iepazinās ar konkrētās nozares specifiku un ražošanas tehnoloģijām.
“Vietējie uzņēmumi ir reģionālās ekonomikas mugurkauls, jo tie rada ne tikai darba vietas, bet arī veicina iedzīvotāju labklājību un pilsētas attīstību. Šādas tikšanās ļauj izveidot tiešu kontaktu ar reģiona iedzīvotājiem, kas ļauj tuvāk iepazīt biznesa vides izaicinājumus, aktualitātes un attīstības plānus. Mums ir nepieciešams strādāt vienoti, lai veicinātu produktīvu uzņēmējdarbības vidi, tādējādi attīstot arī reģionus,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Vizītes sākumā V. Valainis apmeklēja uzņēmumu AS “Spodrība”, kur tikās ar uzņēmuma pārstāvjiem un iepazinās ar ražošanas procesu. AS “Spodrība” ir viens no lielākajiem sadzīves ķīmijas, ķermeņa kopšanas, augu barības un dezinfekcijas līdzekļu nozares uzņēmumiem Latvijā, ko pircēji veikalu plauktos var atpazīt pēc zīmoliem – “Seal”, “Seal Cosmetics” un “Eco Seal For Nature”.
Vizītes turpinājumā ministrs apmeklēja arī APP “Dārzkopības institūts” un nozīmīgāko ceriņu šķirņu kolekciju Eiropā – Dobeles ceriņu dārzu, kas katru gadu pulcē desmitiem tūkstošu apmeklētāju. Institūts rosina sabiedrības interesi par selekciju, aktuālajiem pētījumiem un dārzkopības tradīcijām Latvijā, kā arī piedāvā kultūras un zinātnes pasākumus aktīvajā dārza sezonā. Ministrs vizītes laikā atzinīgi novērtēja institūta centienus palīdzēt vietējiem ražotājiem veicināt eksporta spējas.
“Dārzkopības institūts” ir vadošais augļkopības un dārzeņkopības pētniecības centrs Baltijā. Institūts veic pētījumus molekulārajā bioloģijā, fitopatoloģijā, entomoloģijā, izstrādā un adaptē mūsdienīgas augļu un dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas, kā arī pats nodarbojas ar pārtikas produktu pārstrādi.
Tāpat vizītes noslēgumā EM pārstāvji viesojās Z/S “Rūķīšu tējas”. Uzņēmums dibināts 2000. gadā, un laika gaitā tas nostiprinājis savu vietu Latvijas tirgū kā viens no atpazīstamākajiem zīmoliem ārstniecības augu nozarē. Šobrīd saimniecība apsaimnieko jau vairāk nekā 30 hektārus, kuros tiek audzēti vairāk nekā 40 dažādi ārstniecības augi, kas pārtop vairāk nekā 80 dažādos “Rūķīšu tējas” produktos.
Vizītes reģionos ir veids, kā stiprināt savstarpējo izpratni un veidot ciešāku saikni starp valsts pārvaldi un reģioniem. Tās ļauj ne tikai iepazīt vietējo kopienu vajadzības un attīstības potenciālu, bet arī veicina dialogu un uzticēšanos.