Populārs serviss Latvijā pārtrauc apkalpot klientus krievu valodā
No 1. novembra uzņēmums Omniva pārtrauks klientu apkalpošanu krievu valodā Igaunijā, ziņo Postimees.
Klientu apkalpošanas pārtraukšana krievu valodā nozīmē, ka no novembra Omniva klientu atbalsta dienests, tīmekļa vietne, pašapkalpošanās sistēma, mobilā lietotne un pakomāti būs pieejami tikai igauņu un angļu valodā.
“Klientu, kuriem nepieciešama apkalpošana krievu valodā, jo viņi nepārvalda igauņu vai angļu valodu, skaits ir ievērojami samazinājies. Vienlaikus ir būtiski uzlabojusies mašīntulkojumu kvalitāte, bet krievu valodā pieejamo tiešsaistes resursu apmeklējums — mazinājies. Tāpēc atsevišķu klientu apkalpošanas līniju uzturēšana krievu valodā vairs nav ekonomiski pamatota,” paziņojis uzņēmums.
“Tas nenozīmē, ka Omniva darbinieki vairs nerunās krieviski. Ja mūsu klientu apkalpošanas speciālists pārvalda krievu valodu, viņš ar prieku turpinās sarunāties ar klientiem šajā valodā. Piemēram, visi mūsu pasta nodaļu darbinieki Austrumvirumā runā krieviski, un saziņa šajā reģionā visbiežāk lietotajā valodā noteikti turpināsies,” skaidrojis Omniva pagaidu komercdirektors Svens Kukemelks.
“Mēs arī turpmāk atbildēsim uz rakstiskiem jautājumiem krievu valodā, taču atbilde tiks sniegta igauņu vai angļu valodā. Mūsdienās mašīntulkojumu kvalitāte ir tik augsta, ka ikviens viegli var saprast rakstītā saturu, izmantojot automātiskās tulkošanas funkciju,” viņš piebildis.
Uzņēmumā Omniva arī uzsvēra, ka šīs pārmaiņas ļauj vienādot pieeju visās trīs Baltijas valstīs. Latvijā klientu apkalpošana krievu valodā tika pārtraukta 2023. gadā, savukārt Lietuvā tā nekad nav tikusi nodrošināta.