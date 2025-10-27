Godināti labākie Latvijas lauksaimnieki: pasniegtas “Sējēja 2025” balvas. FOTO

Balvas “Sējējs 2025” pasniegšanas ceremonija
Šogad jau 32 gadu pēc kārtas Zemkopības ministrija pasniedza ikgadējā konkursa “Sējējs” balvu labākajiem mūsu valsts lauksaimniekiem astoņās nominācijās. Tās tika pasniegtas sestdien, 25. oktobrī, kad uz skatuves Rīgā - kultūras centrā “Hanzas perons” – kāpa uzvarētāji un viņi ieguva bronzā atlietās “Sējēja” figūras.
Zemkopības ministrs Armands Krauze Jauns.lv teica, ka “Sējēja 2025” pasniegšanas ceremonija šogad bija īpaša: “Pirmkārt, tā notika kopā ar novada Ražas svētkiem Rīgā, kur bija pārstāvēti vairāk nekā 50 dažādi Latvijas ražotāji. Tie tiešām bija labākie produkti un labākie ražotāji, un apmeklētājiem visas dienas garumā bija iespēja nogaršot un iegādāties šos produktus. Cik man zināms, pasākums bija ļoti veiksmīgs - daudziem ražotājiem pat beidzās garšīgie Latvijas produkti vēl svētku laikā.
Otra būtiska lieta - šis ir īpašs gads arī ar to, ka sabiedrībai bija iespēja balsot par nominantiem. Dažādās nominācijās kopumā balsis nodeva vairāk nekā 49 tūkstoši cilvēku, izvēloties savus favorītus. Šī sabiedrības atzinības balva ir kas jauns, un, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi - redzēt, ka cilvēki laukos ir tik aktīvi un ieinteresēti.
Visbeidzot, šis gads ir zīmīgs arī vēsturiskā kontekstā, jo pirms 90 gadiem notika Pļaujas svētki Koknesē, kur tagad atrodas Likteņdārzs, kuros piedalījās 110 tūkstoši cilvēku no visas Latvijas. Es ceru, ka šī būs skaista tradīcija, ka mēs turpināsim godināt “Sējēja” laureātus, svinēsim Ražas svētkus, un tas paliks kā gada lielākais lauksaimnieku pasākums.”
“Sējējs 2025” laureātu stāsti apliecina, ka veiksmīgas uzņēmējdarbībās pamatā bija un ir spēja izmantot visus piedāvātos attīstības instrumentus un atbalstu gan no valsts valsts, gan no Eiropas Savienības (ES) puses. Balvas saņēmēju vidū ir vairākas saimniecības, kuras veiksmīgi izmantojušas ES fondu sniegtas iespējas attīstības veicināšanā. Konkursa “Sējējs 2025” pretendentus vērtēja deviņās nominācijās:
* Nominācijā “Gada lauku saimniecība” laurus plūca zemnieku saimniecība “Kotiņi”, kas atrodas Latgalē, pašā pierobežā, ir viena no lielākajām sēklu ražotājām valstī. Tā jau vairāk nekā 30 gadus tiek vadīta ar Alda Ločmeļa neatlaidīgu ieguldījumu, kurš kopā ar ģimeni un darba komandu rūpējas par uzņēmuma attīstību un izaugsmi. Saimniecība specializējas augstas kvalitātes sertificētu sēklu ražošanā, kā arī piedāvā pašu audzētus un ražotus vietējos pārtikas produktus, tostarp zirņus, pupas, grūbas un rapšus, kas kļuvuši par zīmola “Kotiņi” simboliem. “Kotiņi” ne tikai ražo pārtiku, bet arī popularizē Latgales kulināro mantojumu, ļaujot apmeklētājiem iepazīt tradicionālos produktus un to ražošanas ciklu.
* Nominācija “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” uzvarēja akciju sabiedrība “Ķekava Foods” (agrāk - “Putnu fabrika Ķekava”), kas ir vadošais putnu gaļas produktu ražotājs Latvijā, kurš savas ražošanas platformas uztur Ķekavas novadā, kā arī Bauskas novadā un Rīgā. “Ķekava Foods” moto ir “Labāks ēdiens labākai nākotnei” – ikdienā tiek īstenots ar maksimālistu pieeju katrā darbībā, vienlaikus sveicinot klientus ar devīzi “Vistu vai Neko!”. Jau vairāk nekā 55 gadus uzņēmums palīdz cilvēkiem baudīt maltītes, kas ir ne tikai garšīgas, bet arī atbildīgas.
* Par gada “Ģimene lauku sētā” tika atzīta Tēraudu ģimene (SIA “Zaļā sala-R”, viesu nams “Zaļā sala”). Tēraudu ģimene jau trīs paaudzēs saimnieko viesu namā “Zaļā sala”, kas atrodas Rēzeknes novadā. Šī ģimene 18 gadus strādā tūrisma nozarē, piedāvājot saviem viesiem siltu uzņemšanu un autentisku Latgales pieredzi. Tēraudu ģimene aktīvi piedalās kultūras mantojuma saglabāšanā, dejojot, dziedot, sportojot un gatavojot ēdienu pēc vecmāmiņas receptēm. Viņu viesmīlība Latgalē nav tikai vārds – tā ir rīcība, kas izpaužas sirsnīgā uzņemšanā un dāsnu dalīšanos ar viesiem.
* Par “Jaunais veiksmīgais zemnieks” tika atzīta Beatrise Laimdota Pastare - 24 gadus jauna saimniece, kura ar sirdi un dvēseli rūpējas par savu saimniecību Tukuma novadā. Viņas ikdiena paiet aitkopībā, lopkopībā un vistu audzēšanā, un šobrīd viņa ir jau otrajā pārejas gadā uz bioloģisko lauksaimniecību. Beatrise Laimdota Pastare lepojas ar to, ka soli pa solim veido saimniecību pēc saviem ieskatiem un ar apņēmību raugās nākotnē.
* “Gada veiksmīgākā kopdarbība” ir kooperatīvā sabiedrība “Piena loģistika”, kas apvieno 87 piena ražotājus no visiem Latvijas reģioniem – Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes. Tās specializācija ir efektīva svaigpiena savākšana un realizācija, katru dienu kopīgi saražojot un piegādājot pārstrādei ap 300 tonnu piena.
* Nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība” uzvarēja zemnieku saimniecība “Birznieki”, kura Tukuma novadā nodarbojas ar piena kazu audzēšanu un piena pārstrādi, ir ilgtspējīga bioloģiskā saimniecība, kas darbojas jau kopš 1992. gada. Saimniecības bioloģiskais ceļš sākās no ģimenes tradīcijām – omīte nevarēja lietot govs pienu, tāpēc tika izvēlētas kazas, un no tā brīža saimniecība vienmēr ir bijusi bio. Tās vadītājs Jānis Tiltiņš uzsver, ka bioloģiskā saimniekošana dod iespēju piedāvāt cilvēkiem veselīgu pārtiku un saglabāt vides atbildību.
* Nominācija “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” laurus plūca SIA “Organic Products” no biedrības “Ludzas rajona partnerība”. “Organic Products” ir ģimenes uzņēmums, kas no sirds tic veselīgai un vietējai pārtikai, un šis stāsts sākās ar vienkāršu mērķi – pievienot lielāku vērtību tam, kas ar mīlestību izaudzēts pašu saimniecībā, kas pārtapa LEADER projektā “BIO tēju, garšvielu un sukāžu ražotnes izveide”. Pateicoties tam bijušajā padomju laika ēkā Ludzā nu smaržo pēc garšaugiem, un tā kalpo kā mājvieta inovatīvai pārstrādes ražotnei.
* Nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” uzvarēja pētnieku grupa Ph.D. Pawel Gornas vadībā, kas nodarbojas ar agro-rūpniecisko blakusproduktu un ārstniecības augu izmantošanu hidrofilo un lipofīlo bioaktīvo savienojumu izdalīšanai un ieguvei, videi draudzīgu ekstrakcijas metožu izmantošanu bioaktīvo savienojumu noteikšanai. Viņu veikums saistīts ar asinszāļu izmantošanu.
* Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā balvu saņēma Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Augsnes un augu zinātņu institūta vadošā pētniece, profesore Dzidra Kreišmane.
* Šī gada norisē bija ieviests jauninājums – “Sabiedrības atzinības balsojums”, kurā uzvarēja SIA “JK timber” no Balvu novada. Tas ir uzņēmums, kas stāsta par to, kā personīga pieredze pārtapa par veiksmīgu biznesa ideju, kas maina Latgales būvniecības ainavu. Uzņēmuma dibinātājs Kārlis Vanags, būvējot savu māju, saskārās ar to, ka Latvijā jumta konstrukciju pasūtīšanai ir jāgaida mēnešiem garā rindā. Šis šķietamais šķērslis pārauga vīzijā par savu ražotni, un viņš nodibināja uzņēmumu, kurš ražo jumta konstrukcijas.