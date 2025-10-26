Rīgas lidosta ziemas sezonā piedāvās lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem
Rīgas lidostā šodien stājas spēkā ziemas sezona, kopumā piedāvājot lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem 35 valstīs, informēja Rīgas lidosta.
Lidostā norāda, ka ceļotājiem būs pieejams maršrutu tīkls Baltijā gan populāros atpūtas virzienos, gan uz nozīmīgiem Eiropas biznesa centriem, kā arī jaunas iespējas ceļojumiem uz Tuvajiem Austrumiem un Skandināviju.
Ziemas sezonā lidojumus Rīgas lidostā piedāvās divi jauni pārvadātāji - Apvienoto Arābu Emirātu aviokompānija "Flydubai" un lidsabiedrība "Scandinavian Airlines" (SAS). Lidsabiedrība "Flydubai" šogad decembrī sāks lidojumus uz Dubaiju trīs reizes nedēļā, bet "SAS" no 2026. gada marta plāno sākt reisus uz Kopenhāgenu Dānijā.
Arī Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" ziemas sezonā paplašinās piedāvājumu. Tostarp "airBaltic" septembrī sāka lidojumus uz Portugāles pilsētu Faru, tie turpināsies līdz nākamā gada janvārim, kā arī lidojumi tiks atsākti martā. Vienlaikus "airBaltic" pagarinājis lidojumu sezonu uz Portu Portugālē un Pizu Itālijā līdz novembra beigām, kā arī atjaunojis lidojumus uz Telavivu Izraēlā. Tāpat "airBaltic" palielinājis lidojumu biežumu uz vairākiem galamērķiem, tostarp Amsterdamu Nīderlandē, Atēnām Grieķijā, Berlīni Vācijā, Romu Itālijā un citiem galamērķiem.
Ziemas sezonā aviokompānija "Norwegian" turpinās lidojumus uz Londonu, kas tika sākti 2025. gada vasaras sezonā.
Savukārt Īrijas zemo cenu lidsabiedrība "Ryanair" šajā ziemā palielinās reisu biežumu uz Dublinu Īrijā, Briseli Beļģijā, Milānu Itālijā, Pafu Kiprā, Īstmidlendu Lielbritānijā un Malagu Spānijā. Savukārt "Ryanair" ziemas sezonā nelidos no Rīgas uz Orhūsu Dānijā, Edinburgu Lielbritānijā, Gdaņsku Polijā, Gēteborgu Zviedrijā, Parīzes Bovē lidostu Francijā, Memmingeni Vācijā, kā arī netiks atsākti lidojumi uz Berlīni Vācijā.
Tāpat ziemas sezonā Rīgā klātbūtni stiprinās Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa", Polijas "LOT Polish Airlines" un Somijas "Finnair", norāda lidostā.
Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa min, ka Rīgas lidosta šajā ziemas sezonā saglabā līderpozīcijas Baltijā ar plašāko galamērķu piedāvājumu.
Ziemas lidojumu sezona ilgs līdz 2026. gada martam.
Jau vēstīts, ka Rīgas lidostā pagājušajā gadā tika apkalpoti 7,12 miljoni pasažieru, kas bija par 7% vairāk nekā 2023. gadā, taču par 8,7% mazāk nekā 2019. gadā jeb pirms Covid-19 laika.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.