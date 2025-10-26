Taupīt naudu šķiet vienkārši - tērē mazāk, izmanto atlaides, taču realitātē šie padomi nedod gaidīto labumu
Taupīt naudu šķiet vienkārši - tērē mazāk, izmanto atlaides un viss notiks. Taču realitātē daļa paradumu un padomu, kas izskatās gudri, patiesībā iztukšo maku, kaitē videi un neveicina vietējo ekonomiku.
Pirkt vairumā bez plāna
Iepirkt vairumā šķiet izdevīgi, ja ir atlaide vai cena par vienību vairumā ir zemāka, par to savā rakstā ar nosaukumu "Mānīgie taupīšanas paradumi" vēsta banka "Citadele".
Pārtikas produktiem bieži ir īss derīguma termiņš. Ja nav paredzēts kāds pasākums vai viesības, pastāv risks, ka daļa produktu vienkārši sabojāsies.
Lai pārtika būtu svaigāka ilgāk un nebūtu jāizmet, ievēro dažus vienkāršus principus. Vecākos produktus vienmēr liec priekšā, ledusskapja durvīs glabā tikai dzērienus un mērces, jo tur temperatūra ir vismainīgākā, savukārt apakšējos plauktos - gaļu un piena produktus, kur ir visvēsākais.
Atlaide nevajadzīgām lietām
Pirms pirkuma ar atlaidi padomā, vai tu to pirktu par pilnu cenu. Ja nepirktu, tad nepērc arī tagad - tātad, visticamāk, tev to nevajag. 50 % atlaide joprojām ir iztērēta nauda, ja prece nebija nepieciešama.
Centies veidot iepirkumu sarakstu, kas balstīts uz tavas mājsaimniecības vajadzībām, lai izvairītos no impulsīviem pirkumiem, un neļauj atlaidēm noteikt iepirkumu sarakstu.
Tāls ceļš pēc labākās cenas
Meklējot lētāko degvielu, sekojot labākajam reklāmas piedāvājumam vai vienkārši apbraukājot vairākus veikalus, lūkojoties pēc iecienītajiem lētajiem cepumiem, tu, iespējams, patērē vairāk laika un degvielas, nekā iepērkoties tuvākajā veikalā un pārmaiņas pēc izvēloties jaunu cepumu veidu. Varbūt ir kādi Latvijā ražoti cepumi, kas nav vēl pagaršoti?
Lēti, bet nekvalitatīvi
Zemas cenas bieži vien nozīmē arī zemu kvalitāti. Lēti apavi, drēbes vai sadzīves tehnika var ātri saplīst, un nākas pirkt atkal. Rezultātā - iztērē vairāk nekā tad, ja uzreiz ieguldītu kvalitatīvākā variantā.
Aprēķini izmaksas par lietošanas reizi, nevis tikai cenu. Ikdienā nepieciešamām lietām ir vērts ieguldīt kvalitātē, jo tas ilgtermiņā atmaksājas.
Ne vienmēr netērēt nozīmē ietaupīt
Izlaist auto apkopi vai atlikt mājas remontu var šķist kā ietaupījums, bet ilgtermiņā tas var izmaksāt dārgāk. Regulāras pārbaudes un profilaktiska apkope gandrīz vienmēr ir lētāka nekā steidzami remonti. Tieši tāpat ir ar veselību - regulāri ārsta apmeklējumi var novērst nopietnas veselības problēmas un arī lielākas izmaksas.
Darīt pašam - bez laika un kvalitātes izvērtēšanas
Vēlme tikt ar visu galā pašam ir ne tikai ierasta jau no paaudzes paaudzē, bet arī šķiet lētāka. Tomēr darīt pašam bieži vien ir ilgāk un arī, iespējams, nekvalitatīvāk, tāpēc nākas pārtaisīt. Bet, piemēram, pašam risināt elektrības problēmas var būt pat bīstami.
Pēc iespējas objektīvi izvērtē savas prasmes, salīdzini sava laika un materiālu izmaksas (un iespējamo kļūdu labojumus) ar profesionāļa pakalpojumiem.
Lai nauda paliek ģimenē
Palūgt palīdzību radiem vai draugiem par simbolisku samaksu var šķist izdevīgi. Taču arī viņu laiks ir vērtīgs - iespējams, viņi šajā laikā varētu nopelnīt vairāk.
Tajā pašā laikā, ja esi gatavs izvēlēties kvalitatīvas preces un pakalpojumus, atbalsti Latvijas ekonomiku un izvēlies vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus.