Investīcijas obligācijās - “zelta vidusceļš” starp kriptovalūtām un uzkrājumiem
Obligācijas tiek uzskatītas par vienu no stabilākajiem un paredzamākajiem ieguldījumu veidiem, tomēr tikai 8 % Latvijas iedzīvotāju ir ieguldījuši tajās vai apsvēruši to darīt, liecina iedzīvotāju aptauja*. Tā vietā daudz vairāk cilvēku dod priekšroku riskantākiem ieguldījumiem, piemēram, akcijām (18 %) vai kriptovalūtām (17 %). Artea Bank tirgus vadītāja Egle Džugīte (Eglė Džiugytė) skaidro, kāpēc investori bieži izvēlas risku, nevis stabilitāti, kāpēc lietuvieši ir aktīvāki obligāciju tirgū un kā Latvijā attieksme pret ieguldījumiem pamazām mainās.
Latvieši izvēlas vai nu drošību, vai risku – bet ignorē vidusceļu
Aptaujas dati rāda, ka Latvijas investori visbiežāk izvēlas ļoti drošus, bet maz ienesīgus risinājumus, piemēram, krājkontus un termiņnoguldījumus (tajos investē 55 % respondentu), kā arī pensiju vai ieguldījumu fondus (41 %). Savukārt citi skatās pretējā virzienā, izvēloties ieguldīt riskantos instrumentos, piemēram, akcijās vai ETF fondos (18 %) un kriptovalūtās (17 %).
Starp šīm divām galējībām ir arī retāk izmantots vidusceļš – obligācijas, kas piedāvā gan stabilitāti, gan prognozējamu un salīdzinoši lielu peļņu. Tomēr Latvijā tas ir vismazāk populārais investīciju veids – tikai 8 % aptaujāto ir ieguldījuši vai apsver iespēju ieguldīt obligācijās.
Artea Bank Finanšu tirgus nodaļas vadītāja Egle Džugīte skaidro, ka aptaujas rezultāti atspoguļo ne tikai ieguldījumu tendences, bet arī investoru psiholoģiju: cilvēkus bieži vairāk piesaista azarts un iespēja ātri nopelnīt, nevis stabila peļņa ilgtermiņā. “Riskantāki finanšu instrumenti, piemēram, akcijas vai kriptovalūtas, sola ātru ieguvumu un sajūtu, ka esi daļa no kā modernāka vai ekskluzīvāka,” skaidro bankas eksperte. “Svārstības šajos tirgos rada ilūziju par unikālu iespēju – cilvēkiem šķiet, ka viņi kaut ko palaidīs garām, ja nepiedalīsies. Savukārt obligācijas ir paredzams un ne tik aizraujošs ieguldījumu veids, taču tās ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu ieguldījumu portfeļa stabilitāti.”
Kāpēc obligācijas Latvijā vēl nav kļuvušas populāras
Eksperte uzsver, ka privāto investoru tirgus Latvijā vēl ir salīdzinoši jauns, un daudzi joprojām uzskata, ka obligācijas ir paredzētas tikai profesionāļiem.
“Līdz šim Latvijā bija maz vietējo uzņēmumu, kas publiski piedāvāja obligācijas, tāpēc tās nebija tik plaši pieejamas un cilvēkiem par tām bija maz informācijas. Turklāt Latvijas iedzīvotāji tradicionāli labprātāk izvēlas redzamus un taustāmus ieguldījumus – piemēram, nekustamajā īpašumā vai krājkontā. Kapitāla tirgus instrumentu iepazīšana prasa laiku, izglītošanu un uzticību. Bet es ticu, ka obligācijas arī Latvijā kļūs par nākamo lielo ieguldījumu tendenci, kā tas jau noticis Lietuvā,” saka Džugīte.
Lietuva ir soli priekšā obligāciju tirgū
Lietuvā gan aina ir citāda – tur gan valsts, gan privātais sektors ir aktīvi veicinājuši kapitāla tirgus attīstību, padarot obligācijas par nozīmīgu ieguldījumu vides daļu.
“Lietuvā ir izveidojusies īsta “obligāciju kultūra”,” skaidro Džugīte. “Regulāri publiskie obligāciju piedāvājumi, ērti tiešsaistes rīki to iegādei un pārvaldīšanai, kā arī saprotama komunikācija no bankām un Nasdaq puses ir padarījusi ieguldīšanu obligācijās vienkāršu un saprotamu. Lietuvā cilvēki atpazīst uzņēmumus, kas piedāvā obligācijas, salīdzina ienesīgumu un droši iegulda, tā veicinot tirgus izaugsmi.”
PN Project piemērs rāda, ka investori kļūst aktīvāki
Baltijas obligāciju tirgus aktivitāte atspoguļojas arī PN Project obligāciju programmā, kas tiek īstenota, lai piesaistītu finansējumu Preses Nama Kvartāla – jaunā biznesa centra – būvniecībai Rīgā. Uzņēmums šobrīd piedāvā jau piekto obligāciju laidienu šogad un var skaidri novērot, kā investoru aktivitāte laika gaitā ir mainījusies.
“Ja pirmajā obligāciju laidienā vairums investoru bija no Lietuvas, tad pēdējos laidienos redzam arvien lielāku Latvijas un Igaunijas privāto investoru aktivitāti,” stāsta Povils Urbonavičs (Povilas Urbonavičius), Lords LB Special Fund V pārvaldnieks. “Ar katru laidienu obligāciju programmā piedalās arvien vairāk Baltijas privāto investoru, kas liecina par pieaugošu izpratni un uzticību obligācijām kā paredzamam un caurspīdīgam ieguldījumu veidam. Turklāt cilvēki saprot, ka šis ir veids, kā ieguldīt vietējo uzņēmumu un projektu attīstībā.”
PN Project obligāciju programma piedāvā 10 % ienesīgumu gadā ar procentu izmaksu divreiz gadā. Vairāk informācijas par obligāciju programmu un par to, kā ieguldīt obligācijās, var atrast šeit.
“Obligācijas nav garlaicīgas – tās ir investīciju portfeļa mugurkauls”
Eksperti uzskata, ka, attīstoties Baltijas obligāciju tirgum, arī investoru interese turpinās augt. Jo vairāk iedzīvotāji dzirdēs par pazīstamiem vietējiem uzņēmumiem, kas šādi piesaista kapitālu un godīgi atalgo investorus, jo lielāka kļūs uzticība reģiona kapitāla tirgiem un pieaugs arī investoru aktivitāte.
“Pāreja uz ieguldījumiem obligācijās ir finanšu brieduma pazīme,” secina Džugīte. “Investori sāk apzināties, ka runa nav par izvēli starp akcijām vai obligācijām – svarīga ir līdzsvarota pieeja ieguldīšanai. Obligācijas ir tā “klusā” investīciju portfeļa daļa, kas padara lielāko darbu, kamēr citi ieguldījumu veidi nereti tikai rada troksni, bet nes maz labuma.”
*Aptauju 2025. gada oktobrī veica pētījumu aģentūra Norstat, aptaujājot vairāk nekā 500 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem.
Šī ir reklāma. Apstiprināts AS “PN Project” obligāciju publiskā piedāvājuma pamatprospekts un galīgie noteikumi ir publicēti https://lordslb.lt/presesnams_bonds/. Pamatprospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu obligāciju iegādei. Pirms investēt, rūpīgi izlasiet pamatprospektu un galīgos noteikumos, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem.
Par Lords LB Special Fund V
Lords LB Special Fund V ir slēgta tipa nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds, kas paredzēts informētiem investoriem. Fonds specializējas komerciālu nekustamo īpašumu attīstībā Baltijas valstīs. To pārvalda viena no lielākajām Baltijas līmeņa pārvaldības kompānijām – UAB Lords LB Asset Management. Izveidots 2017. gadā, fonds ir ieguldījis attīstības projektā Rīgā – Preses Nama Kvartāls, kuru attīsta AS PN Project.
Par Preses Nama Kvartālu
Preses Nama Kvartāla attīstība notiek vairākās būvniecības fāzēs. Pirmajā fāzē paredzēta A klases biroju ēkas izbūve. Turpmākā projekta attīstības koncepcija ietver medicīnas vai izglītības centru, viesnīcu vai dzīvojamo ēku, biroju ēku un citus infrastruktūras objektus. Tāpat plānota esošās Preses nama ēkas renovācija. Projekta attīstītājs ir Lords LB Asset Management, kura pārvaldīto aktīvu kopējā vērtība 2024. gada decembra beigās sasniedza 1,331 miljardus eiro.