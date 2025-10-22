"SmartLynx Airlines Latvia" iegādājusies esošā vadības komanda kopā ar Nīderlandes investoru
Latvijā bāzēto aviokompāniju SIA "SmartLynx Airlines Latvia" ir iegādājusies esošā uzņēmuma vadība un specializēts investīciju fonds Nīderlandē, ziņo "SmartLynx Airlines".
Kompānijā vēsta, ka tādējādi "SmartLynx Airlines" īpašnieki ir "SmartLynx Airlines" izpilddirektors Edvins Demeņus, kompānijas finanšu direktors Mindaugs Kazakevičus un Nīderlandē bāzēts specializēts investīciju fonds.
Uzņēmuma vienīgais īpašnieks līdz šim bija SIA "Smart Aviation Holding", kas pieder "Avia Solutions Group", kura patiesais labuma guvējs ir Ģedimins Žiemelis, liecina informācija "Firmas.lv".
Kompānijā informē, ka šonedēļ starp līdzšinējiem akcionāriem, vadību un investoru ir noslēgts līgums par Latvijā bāzētās pilna servisa lidmašīnu nomas jeb ACMI aviokompānijas "SmartLynx Airlines Latvia" iegādi.
Turpmāk "SmartLynx Airlines Latvia" darbosies kā neatkarīgs uzņēmums, savukārt "SmartLynx Airlines Malta" un "SmartLynx Airlines Estonia" saglabāsies iepriekšējā akcionāra īpašumā.