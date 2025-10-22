"Michelin" atzīst Latvijas virtuves izcilību - zvaigznes saglabā “John Chef’s Hall” un “Max Cekot Kitchen”, bet “SMØR Bistro” kļūst par Gada atklājumu
Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2026. gadā iekļauti 34 Latvijas restorāni, tostarp trīs jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen".
Salīdzinot ar pagājušo gadu izlasei pievienoti trīs jauni restorāni. Trešajā ceļveža izdevumā kopumā ieteikti 34 restorāni: 27 atrodas Rīgā un septiņi citviet Latvijā. "Michelin" ceļvedī Latvijā izcelti divi restorāni, kas apbalvoti ar vienu "Michelin" zvaigzni, un pieci, kas saņēmuši "Bib Gourmand" apbalvojumu par izcilu ēdienu gatavošanu.
Gvendals Puleneks (Gwendal Poullennec), "Michelin" ceļveža starptautiskais direktors, norāda: “Mēs esam priecīgi sveikt trīs jaunus restorānus "Michelin" ceļvedī Latvijā 2026 – īpaši izceļam "SMØR Bistro", kas iekļauts ceļvedī ar "Bib Gourmand" apbalvojumu par lielisku ēdienu, kurā ietvertas franču un dāņu virtuves garšas. Apvienojumā ar siltu atmosfēru un stilīgu interjeru, tas ir arī pelnīts uzvarētājs mūsu Gada atklāšanas balvas kategorijā.”
"Michelin" zvaigznes tiek piešķirtas restorāniem, kas piedāvā izcilu virtuvi, ņemot vērā piecus kritērijus: sastāvdaļu kvalitāte, garšu harmonija, tehniskā meistarība, ēdienos paustā šefpavāra personība, un, kas ir ne mazāk svarīgi – konsekvence visā ēdienkartē un restorāna pastāvēšanas laikā.
"JOHN Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen" Rīgā saglabā savu "Michelin" zvaigzni arī 2026. gadā.
"Bib Gourmand" apbalvojums izceļ restorānus, kas piedāvā labas kvalitātes ēdienu par lielisku cenu. 2026. gadā viens jauns restorāns pievienojas ceļvedim šajā kategorijā, bet otrs ir jau ceļveža izlasē iekļauts restorāns. "Bib Gourmand" saglabā arī pērn ieguvušie restorāni "Snatch", "Shōyu" un "Milda", un tiem pievienojušies ne tikai "SMØR Bistro" , bet arī "H.E. Vanadziņš".
Šogad galvenajā izlasē ir iekļauti 27 restorāni, no kuriem divi ir iekļauti ceļvedī pirmo reizi.
Kamēr "Michelin" ceļveža kulinārijas apbalvojumi tiek piešķirti restorāniem kopumā, īpašās balvas tiek piešķirtas izcilām personībām un komandām, kas, pateicoties savai aizrautībai un prasmēm, spēj padarīt restorāna apmeklējumu neaizmirstamu. Šī gada uzvarētāji ir:
- Gada atklāšanas balva – Kaspars Barsukovs restorānā SMØR Bistro
- Jaunā šefpavāra balva – Timofejs Monahovs restorānā Season
- Servisa balva – Sergejs Šiporovs un komanda restorānā The Catch
- Someljē balva – Ivars Kalniņš restorānā Riviera
Latvijas restorānu izlasi veido pilna laika "Michelin" ceļveža inspektori, kuri savus ieteikumus sniedz, pamatojoties uz anonīmām pusdienām un vakariņām.