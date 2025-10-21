Elektroniskajās izsolēs nosolīti 57 "Pasažieru vilciena" elektrovilcienu vagoni
Elektroniskajās izsolēs par teju 612 tūkstošiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nosolīti 57 no kopumā 114 AS "Pasažieru vilciena" (PV) piedāvātajiem elektrovilcienu vagoniem.
Kompānija plāno rīkot vēl vienu izsoli, lai izsolītu atlikušos elektrovilcienu vagonus un manevru lokomotīvi. Savukārt lokomotīve "TGM-40", kuras izsoles sākumcena bija noteikta 7120 eiro apmērā, netika izsolīta. Izsoles noteikumos bija teikts, ka PV izsola ER2 un ER2T sērijas elektrovilcienu vagonus - motorvagonus, galvas vagonus un piekabes vagonus (kopā 114 vienības) un lokomotīvi "TGM-40".
ER2 un ER2T elektrovilcienu vagoni ražoti Rīgas vagonbūves rūpnīcā, un tie paredzēti piepilsētas un reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem. ER2 sērijas vagoni tika ražoti no 1962. līdz 1984. gadam, bet ER2T sērijas vagoni ražoti no 1986. līdz 1998. gadam kā uzlabota ER2 modifikācija. Savukārt lokomotīve "TGM-40" ražota 1987. gadā. Tā ir mazjaudas manevru lokomotīve ar dīzeļdzinēju un hidrotransmisiju.
2023. gada decembra vidū PV sāka pasažieru pārvadājumus ar Čehijas uzņēmuma "Škoda Vagonka" ražotajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā. Neraugoties uz to, jaunos vilcienus 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī regulāri piemeklēja dažādas ķibeles.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.