“Temu” atver tirgu Latvijas pārdevējiem - vietējie uzņēmumi varēs platformā pārdot savas preces visā Eiropā
“Temu”, globālais tiešsaistes tirgus ar tiešu piegādi no ražotājiem, atvēris savu platformu pārdevējiem Baltijas valstīs, piedāvājot vietējiem uzņēmumiem iespēju pievienoties platformai un paplašināt savu darbību arī Eiropas tirgū. Jaunais modelis sniedz uzņēmumiem jaunas izaugsmes iespējas, savukārt reģiona patērētājiem – ātrāku piegādi un plašāku preču izvēli.
Pēc sākotnējās izmēģinājuma fāzes, kas bija pieejama tikai ar īpašiem ielūgumiem, “Temu” vietējo pārdevēju programma tagad ir atvērta visiem pārdevējiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Programma piedāvā uzņēmumiem, kuriem ir vietējais preču krājums, izdevīgu veidu, kā sasniegt miljoniem klientu – ne tikai savā valstī, bet arī visā Eiropā, tostarp tādos tirgos kā Vācija, Francija, Itālija un Spānija.
“Mūsu “vietējais–vietējam” iniciatīva veicina Baltijas uzņēmumu izaugsmi un sniedz patērētājiem plašāku izvēli, izdevīgākas cenas un ātrāku piegādi,” norāda “Temu” pārstāvis.
“Temu” vietējo pārdevēju programma pašlaik darbojas vairāk nekā 30 tirgos visā pasaulē, tostarp ASV, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Francijā, Meksikā, Dienvidkorejā un Japānā. Programmas ieviešana Baltijas valstīs ir nākamais solis “Temu” centienos atbalstīt vietējos uzņēmumus un uzlabot iepirkšanās pieredzi patērētājiem. Kopš darbības uzsākšanas Baltijā 2023. gada jūlijā platforma ir ātri ieguvusi popularitāti patērētāju vidū, pateicoties plašajam preču klāstam un pieejamajām cenām.