Klīst baumas par "Cenuklubs" veikalu slēgšanu. Vai tā ir taisnība?
Pēdējā laikā klīst baumas, ka pazīstamais mājsaimniecības preču veikalu tīkls “Cenuklubs” beigs pastāvēt. Izrādās, tas tiks pārdots.
“Daudzi noteikti atceras ažiotāžu, kad Rēzeknes ielā tika atvērts šis veikals. Kopš tā laika uzņēmumam bijuši vairāki veikali, tostarp arī tirdzniecības centros. Pašlaik saskaņā ar mājaslapā pieejamo informāciju palikuši divi — Rīgā un Talsos. Pats uzņēmums pārdošanas informāciju oficiāli nekomentē,” vēsta portāls “lsm+”. “Šobrīd Cenuklubs nodarbina aptuveni 150 cilvēkus, un, kā noskaidroja LSM+, daļa no viņiem darbu noteikti nezaudēs, jo veikali netiek vienkārši slēgti. Cenuklubs pārdod savu biznesu.”
“Cenukluba” pircējs ir apstiprinājis, ka darījums jau ir noslēgts, taču summu neatklāja. Tiek ziņots, ka uzņēmums plāno telpas oficiāli pārņemt 2026. gada 1. martā, bet jauno veikalu atvērt pavasarī pēc pilnīgas sagatavošanas.
Savukārt aģentūra LETA šā gada maijā vēstīja, ka SIA “Cenuklubs.lv” pagājušajā gadā strādāja ar 28,296 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023.gadā, bet kompānijas peļņa saruka 8,8 reizes un bija 26 213 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.
Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pērn 99% no kompānijas apgrozījuma veidoja ieņēmumi no preču tirdzniecības, savukārt 1% - ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas. Vadības ziņojumā arī norādīts, ka pārdotās preces “Cenuklubs.lv” iepirka pamatā no piegādātājiem Latvijā, kā arī no piegādātājiem citās Eiropas valstīs. Preces pērn galvenokārt realizētas mazumtirdzniecības tīklā Latvijā, taču neliels apmērs realizēts arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Kompānija “Cenuklubs.lv” reģistrēta 2002.gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 569 147 eiro. Kompānijas kapitālā pa 20% pieder Aldim Rakickim, Mārtiņam Subrim, Arnim Šķerbergam, Lienei Šķerbergai un Sarmītei Kalniņai, vēstīja LETA.