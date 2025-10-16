Krišjāņa Caunes pirmie iespaidi par Hyundai Ioniq 9
Skandi Motors klientu dienu 11. oktobrī apmeklēja vairāk nekā 400 interesentu, kas veica vismaz 120 testa braucienus ar 24 dažādiem modeļiem. Trešā daļa no tiem ir elektriski. Jaunais Hyundai Ioniq 9 ir astotais elektromobilis Skandi Motors klāstā, un jau piektais ar Hyundai zīmolu.
Krišjānis Caune, FIA Eco Rally dalībnieks bija viens no pirmajiem, kas izmēģināja jauno Hyundai Ioniq 9: "Izskata ziņā siluets tas atgādina amerikāni, bet iekšā parādās Ioniq raksturs."
Jaunajam Ioniq 9 ir tikai divas komplektācijas, un abas ir ļoti bagātīgas. "Par komfortu uzreiz 10 punkti - ir masāža. Kas izmēģinājuši tālā ceļā, zinās, par ko es runāju," apgalvo Caune.
Jauda ir no 218 līdz 428 zirgspēkiem, ja velkošas ir abas asis. "Braukšana ir gana ērta un dinamiska, jo svaru var just,” tā Caune. Baterijas ietilpība atbilst elektromobiļa izmēriem - 110 kWh. K. Caune: “Hyundai ir soli priekšā citiem bateriju kapacitātes ziņā. Mēs to esam pārbaudījuši sacensību apstākļos elektroauto rallijā. Hyundai Ioniq 9 viss ir liels - izmēri, baterija, jauda un arī cena.
"Manuprāt ar Ioniq 9 Hyundai pārkāpis pāri pats sev un uzstādījis latiņu augstāk. Šis ir īstens premium klases auto," saka Caune.