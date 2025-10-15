FOTO: "Izdevniecībā Rīgas Viļņi" viesojas jaunieši - atvērto durvju diena ar ieskatu mediju ikdienā

"Izdevniecībā Rīgas Viļņi" norit atvērto durvju diena
Šodien “Izdevniecība Rīgas Viļņi” piedalījās karjeras platformas Prakse.lv organizētajā Atvērto durvju dienā, uzņemot 30 skolēnus un studentus, kuri interesējās par žurnālista, mārketinga speciālista, lietveža, biroja vadītāja un ziņu redaktora darbu.
Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja klātienē iepazīt izdevniecības darba vidi, apmeklējot redakcijas, tostarp “JaunsOK”, “Pastaiga”, “Rīgas Viļņi”, veselības grupas medijus, kultūras satura redakciju, kā arī mārketinga, ražošanas daļu un biroju.
Šāda pieredze ļauj saprast ar šīm profesijām saistīto ikdienu, prasības darbam mediju jomā un palīdz pieņemt pārdomātākus karjeras lēmumus, motivējot jauniešus mērķtiecīgi attīstīt savas prasmes.
Izdevniecībai šī iniciatīva ir īpaši nozīmīga sociālās atbildības un nozares izglītošanas kontekstā – tā sniedz iespēju dalīties pieredzē, veicināt interesi par mediju jomu un ieguldīt nākotnes profesionāļu sagatavošanā.
Pasākums noritēja pozitīvā, radošā un iedvesmojošā gaisotnē, un dalībnieki atzina, ka tas sniedzis vērtīgu ieskatu mediju darba ikdienā!