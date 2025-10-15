Saldus novada pašvaldība iegādāsies bezemisiju autobusu skolēnu pārvadājumiem
Saldus novada pašvaldība īsteno projektu, kura mērķis ir iegādāties bezemisiju elektrisko autobusu un uzlādes iekārtu, lai nodrošinātu videi draudzīgu skolēnu pārvadāšanu un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti novadā. Projekts veicinās skolu sasniedzamību un samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, atbalstot Latvijas klimatneitralitātes mērķus.
Saldus novada pašvaldība ir uzsākusi projekta īstenošanu, kura mērķis ir iegādāties vienu bezemisiju transportlīdzekli un tā uzlādes iekārtu, lai nodrošinātu izglītojamo pārvadāšanu un uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Projekts veicinās skolu tīkla sasniedzamību un samazinās siltumnīcefekta gāzu emisiju nonākšanu atmosfērā.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties vienu jaunu elektriskās piedziņas autobusu ar vismaz 19 pasažieru sēdvietām (M2 vai M3 kategorija), kas nodrošinās videi draudzīgu un klimatneitrālu skolēnu pārvadāšanu Saldus novadā. Tāpat tiks iegādāta viena pārvietojama (mobila) 30 kW uzlādes iekārta, kas nodrošinās autobusa efektīvu lietošanu dažādās novada teritorijās.
Projekta mērķa grupa ir Saldus novada Novadnieku pagasta teritorijā dzīvojošie izglītojamie, kuriem nepieciešams nodrošināt iespēju droši un ērti nokļūt izglītības iestādēs Saldus pilsētā. Plānots, ka gada laikā ar jauno transportlīdzekli tiks pārvadāti vismaz 10 080 pasažieri.
Projekta īstenošana ļaus paplašināt un pārplānot skolēnu pārvadājumu maršrutus, vienlaikus veicinot pāreju uz videi draudzīgāku transportu un atbalstot Latvijas mērķus klimatneitralitātes jomā.
Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra SNP 2025/22, un ir noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA “Electrify”.