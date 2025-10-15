Starptautiskais uzņēmums "Froneri" noslēdzis darījumu par "Food Union" saldējuma biznesa iegādi
Starptautiskais saldējuma ražotājs "Froneri" noslēdzis vienošanos par piena pārstrādes koncerna "Food Union" saldējuma biznesa iegādi Latvijā un Eiropā.
Konkrētas darījuma finanšu detaļas netiek atklātas. Piedāvātais darījums, kas vēl jāapstiprina Latvijas Konkurences padomei, ietvers tikai saldējuma biznesu Latvijā, kas pēc atdalīšanas no piena produktu biznesa, tiks izveidots kā atsevišķs juridisks uzņēmums. Paredzēts, ka darījums tiks pabeigts nākamo mēnešu laikā.
Pārējais "Food Union" piena produktu bizness, kas attiecas uz piena produktu ražotājiem AS "Rīgas piena kombināts" un AS "Valmieras piens", nav daļa no šī darījuma, un to īpašnieks nemainās, min kompānijā.
Nākamo mēnešu laikā, pēc konsultācijām ar darbinieku pārstāvjiem, tiks izstrādāts plāns saldējuma un piena produktu biznesa darbību atdalīšanai Latvijā. Abu uzņēmumu vadības komandas veidos esošie "Food Union" Latvijas darbinieki.
"Food Union" Latvijā ražo saldējuma zīmolus "Pols", "Tio", "Ekselence", "Karlsons" un citus. "Food Union" informē, ka "Froneri" vadībā šie zīmoli var iegūt plašāku sasniedzamību un izmantos globālā zīmolu portfeļa un pieejamo resursu priekšrocības, vienlaikus saglabājot vietējo raksturu un kvalitāti.
Savukārt piena produktu biznesam šī atdalīšana ļaus vairāk koncentrēties uz galvenajām piena produktu kategorijām, norāda "Food Union". Tāpat kompānijā min, ka saldējuma un piena produktu biznesi darbojas pēc būtiski atšķirīgām ķēdēm - saldējuma ražošanai ir nepieciešama īpaša aukstuma piegādes ķēdes pārvaldība.
"Froneri" ir starptautisks uzņēmums, kas izveidots 2016. gadā kā kopuzņēmums starp "Nestlé" un "PAI Partners". "Froneri" darbojas vairāk nekā 25 valstīs, ar ieņēmumiem virs pieciem miljardiem eiro un vairāk nekā 12 000 darbinieku visā pasaulē.
"Food Union" koncerna, kurā ietilpst "Rīgas piena kombināts" un "Valmieras piens", apgrozījums pagājušajā gadā bija 151,9 miljoni eiro, kas ir par 1,1% vairāk nekā 2023. gadā, bet koncerna bruto peļņa pieauga par 2,4% - līdz 26,9 miljoniem eiro. "Food Union" lielākā īpašniece ir "PAG Private Equity".