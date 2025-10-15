Elektromobiļi riepas "apēd" ātrāk nekā degvielas automašīnas
Ar Goodyear palīdzību esam uzzinājuši, ka piektdaļa Latvijas autobraucēju joprojām izvēlas radzes, bet mīkstās jeb Ziemeļvalstu tipa riepas pamazām "apēd" cieto un ātro Eiropas riepu daļu - galvenokārt tāpēc, ka nu jau ir tikpat ātras, un nodilst apmēram vienādi. Bet kā riepas iztur elektriskus un elektrifcētus auto?
Pat lādējamais hibrīds ir smagāks par benzīna modeli, nemaz nerunājot par elektromobili ar smagu bateriju grīdā. Vai arī tādiem ražo speciālas riepas?
Mārtiņš Grīnbergs, Goodyear tirdzniecības vadītājs Baltijā: "Speciālu riepu lādējamiem hibrīdiem nav. Cilvēki reizēm domā, ka noteikti vajag īpašu elektroauto riepu. Viss ir balstīts fizikā. Griezes moments e-mobilim ir pieejams no pirmā pieskāriena pedālim, līdz ar to riepai jāiztur lielākas slodzes."
Goodyear nolēmis nenonedalīt ziemas riepas elektrificētiem un parastiem automobiļiem, ja vien kādam no tiem nav unikāls izmērs. "Mums jau no pagājušā gada ir EV ready apzīmējumi. Ja nepieciešamas ziemas riepas elektromobilim, nemeklējiet paši, prasiet pārdevējam, jo visi mūsu jaunie produkt ir gatavi elektrautomašīnām," uzsver Grīnbergs.
Pat, ja riepa pielāgota lielākai slodzei, nodilumu ļoti ietekmē vadītāja braukšanas stils. Tomēr arī Goodyear pārstāvis ir spiests atzīt nenoliedzamo - elektromobiļi riepas "apēd" ātrāk nekā degvielas automašīnas. "Vidēji nodiluma atšķirība starp degvielas un elektroauto ir ap 30%. Ziemas riepas uz elektromobiļa nodils ātrā. Pēc aptuveniem aprēķiniem iznāks par vienu sezonu mazāk nekā uz iekšdedzes automašīnas," atzīst Grīnbergs.
Daudzi to nezina, taču uz Goodyear riepām, kas piemērotas elektromobiļiem, var būt divu veidu apzīmējumi. "Īpašas elektromobiļu riepas mēs ražojama tikai oriģinālaprīkojumam, pārējās riepas apzīmētas kā paredzētas EV," saka Goodyear pārstāvis.
Tā kā elektromobiļi darbojas klusāk par iekšdedzes automašīnām, papildus uzmanība nu pievērsta riepu troksnim. Rites trokšņa līmeni ārpusē norāda atzīme decibelos uz obligātās riepu etiķetes. Savukārt autovadītājam, kurš sēž salonā, izdomāta Goodyear Sound Comfort tehnoloģija jeb mīksts sintētiska materiāla gredzens riepas iekšpusē. Sākumā tāds bija tikai Goodyear vasaras riepās, bet kopš vairākām sezonām Sound Comfort ieviests arī ziemas riepās. Putu veida gredzens, kas atgādina sūkli, tiek ielīmēts jau pēc riepas saražošanas, un tas notiek īpašā Gooodyear rūpnīcā Polijā.
"Riepai ritot pa ceļu tā deformējas. Iekšpusē veidojas vibrācija, un mēs to pastarpināti jūtam un dzirdam arī salonā," skaidro Grīnbergs. "Sound Comfort putu gredzens samazina troksni par 3 decibeliem." Trīs decibeli izklausās maz, bet ar ausi sadzirdamajā diapazonā troksnis samazinās uz pusi.