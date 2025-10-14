SVF pārskatījusi Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozes - pieaugums samazināts līdz 1%
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) samazinājis Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam, liecina otrdien publiskotais SVF jaunākais pārskats par pasaules ekonomikas perspektīvām ("World Economic Outlook").
Pārskatā SVF prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1%, bet nākamgad - par 2,2%. Aprīlī SVF prognozēja, ka Latvijas IKP šogad palielināsies par 2%, bet 2026. gadā - par 2,5%.
Jaunākajās prognozēs teikts, ka inflācija Latvijā šogad un nākamgad gaidāma attiecīgi 3,8% un 2,6% apmērā. Pēc SVF aprēķiniem, bezdarba līmenis šogad veidos 6,7%, kas nākamgad samazināsies līdz 6,6%, bet kārtējo maksājumu kontā šogad tiks reģistrēts deficīts 2,1% no IKP apmērā, bet nākamgad - deficīts 2,3% no IKP.
Lietuvai tiek prognozēts, ka IKP šogad palielināsies par 2,7%, bet nākamgad pieaugs par 2,9%. Inflācija Lietuvā šogad tiek gaidīta 3,6%, bet nākamgad - 3,1% apmērā, savukārt kārtējo maksājumu kontā gan šogad, gan nākamgad būs pārpalikums 2,1% apmērā no IKP apmērā. SVF sagaida, ka bezdarba līmenis Lietuvā šogad un nākamgad veidos attiecīgi būs 6,6% un 6,1%.
Igaunijā SVF šogad prognozē ekonomikas izaugsmi 0,5% apmērā, bet nākamgad - ekonomikas pieaugumu 1,5% apmērā. Kā lēš SVF, inflācija Igaunijā šogad un nākamgad būs attiecīgi 5,1% un 4,3% apmērā. Kārtējo maksājumu kontā deficīts šogad tiek prognozēts 0,9% apmērā no IKP un nākamgad tiek sagaidīts tā kāpums līdz 2,2% no IKP. Bezdarba līmenis Igaunijā, pēc SVF aplēsēm, šogad un nākamgad būs attiecīgi 7,9% un 7,4%.
Eirozonā kopumā SVF prognozē 1,2% IKP pieaugumu šogad, bet nākamgad tiek lēsta ekonomikas izaugsmes palēnināšanās līdz 1,1%.
Inflāciju 20 valstu veidotajā vienotās valūtas zonā SVF šogad un nākamgad sagaida attiecīgi 2,1% un 1,9% apmērā. Kārtējo maksājumu kontā šogad un nākamgad tiek prognozēts pārpalikums attiecīgi 2,3% un 2,2% apmērā. Savukārt bezdarba līmenis eirozonā šogad būs 6,4%, bet nākamgad - 6,3%, lēš SVF.
Eiropas lielākajai ekonomikai Vācijai tiek prognozēts, ka IKP šogad pieaugs par 0,2%, bet nākamgad tiek gaidīta 0,9% izaugsme. SVF prognozē, ka Lielbritānijā gan šogad, gan nākamgad IKP pieaugs par 1,3%.
Tikmēr Ukrainā fonds šogad prognozē IKP kāpumu par 2%, kas nākamgad paātrināsies līdz 4,5%. Savukārt agresorvalsts Krievijas ekonomikā SVF prognozē 0,6% izaugsmi, bet nākamgad - kāpumu par 1%.
ASV ekonomikas izaugsmi SVF prognozē šogad 2%, bet nākamgad - 2,1% apmērā, savukārt pasaules otrajā lielākajā ekonomikā Ķīnā tiek prognozēts IKP pieaugums attiecīgi par 4,8% un 4,2%.
Pasaulē trešās lielākās ekonomikas - Japānas - IKP pieaugums šogad, kā lēš SVF, būšot 1,1%, bet nākamgad gaidāma izaugsme 0,6% apmērā.
Pasaules ekonomikai kopumā SVF šogad prognozē izaugsmi 3,2%, bet nākamgad - 3,1% apmērā.