"Rīgas nami" padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Ziemanis atkāpjas no amata
SIA "Rīgas nami" padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Ziemanis no rītdienas, 15. oktobra, atkāpjas no amata, informēja SIA "Rīgas nami" Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas vadītāja Dace Preisa.
Šādu lēmumu Ziemanis pieņēmis, lai turpmāk pilnībā koncentrētu resursus darbam būtiskas paplašināšanās periodu uzsākušās AS "Stena Line Ports Ventspils" vadībā.
Viņš skaidro, ka "Rīgas nami" pēdējo gadu laikā atrodas būtisku pārmaiņu procesā, ir notikusi uzņēmumu apvienošana, notiek darbs pie dažādu vērienīgu pārmaiņu un attīstības projektu īstenošanas, un šādos periodos arī padome aktīvi iesaistās pārmaiņu procesu stratēģiskajā pārraudzīšanā
Savukārt šī gada vasarā "Stena Line Ports Ventspils" nolēma paplašināt darbību arī Liepājas ostā, iegādājoties termināli, tādējādi būtiski palielinoties pienākumu apjomam uzņēmuma vadībā. Tāpēc Ziemanis nolēmis atkāpties no padomes priekšsēdētāja amata "Rīgas namos".
Kā norāda Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, Ziemanis sāka darbu "Rīgas namu" padomes priekšsēdētāja amatā 2023. gada pavasarī. Tas bija laiks, kad bija noslēgusies četru Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību apvienošana un "Rīgas nami" sāka izaicinošu darbu pie vienotas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmas un pārvaldīšanas modeļa izveides.
Pašlaik "Rīgas namu" padomē darbu turpinās abi pārējie padomes locekļi - Ilze Bukulde un Andris Liepiņš, bet tuvākajā laikā tiks sākts publisks atlases konkurss uz trešā padomes locekļa amatu.
"Rīgas nami" 2024. gadā strādāja ar 27,5 miljonu eiro apgrozījumu un 178 650 eiro zaudējumiem. "Rīgas namu" pamatkapitāls ir 109,6 miljoni eiro, uzņēmuma īpašniece ir Rīgas pašvaldība.