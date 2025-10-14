"Omniva" Latvijā pamatkapitāls palielināts par 2,1 miljonu eiro
Pasta sūtījumu kompānijas SIA "Omniva" Latvijā pamatkapitāls palielināts par 2,1 miljonu eiro - līdz 2,103 miljoniem eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Līdz šim "Omniva" pamatkapitāls bija 2945 eiro. Kompānijas pamatkapitāls palielināts, ieskaitot 2016. gadā samaksāto kapitāla daļu uzcenojumu 2,1 miljona eiro apmērā, kas veido daļu no pozitīvas starpības starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, teikts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.
Izmaiņas kompānijas pamatkapitālā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas otrdien, 7. oktobrī.
Latvijā "Omniva" pagājušajā gadā strādāja ar 23,319 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,9% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga 2,9 reizes - līdz 1,929 miljoniem eiro. Vienlaikus "Omniva" grupas kopējais apgrozījums pērn bija 141,4 miljoni eiro, kas ir par 7,4% vairāk nekā 2023. gadā.
Kompānija reģistrēta 2012. gadā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Igaunijas "Eesti Post".