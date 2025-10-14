Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:03
Audi Q3 kopēs lielā brāļa stilu
Pa pēdām lielajam brālim Audi Q5, ko esam apskatījuši arī TV Autoziņās, Audi laiž tautās arī kompaktā Q3 jaunāko modeli. Tā dizaina principi atkārto Q5 redzētos risinājumus, ieskaitot augstvērtīgu OLED matricu gaismas tehniku aizmugurē un Micro LED tehniku priekšā. Tāpat kā iepriekš Q3 tiks ražots kā SUV, tā Sportback versijā.
Tā kā Q3 tehniski ir cieši saistīts ar jaunāko Volkswagen Tiguan, Audi kokpits piedzīvojis būtiskas izmaiņas. Pārnesumu kārbas kontrolsvira nu atrodas zem stūres, un attiecīgi izmainīta viduskonsoles uzbūve.Bāzes dzinējs ir 1,5 litru TFSI benzīna motors ar 150 ZS, kamēr 2 litru agregātam ir divas jaudas versijas - 204 un 265 ZS ar obligātu quattro visu riteņu piedziņu. Tālo distanču braucējiem Audi Q3 atstāts viens dīzelis, gan tikai ar priekšpiedziņu. Un tā kā Q3 dala tehniku ar jaunākajiem Volkswagen tam iespējams arī 272 ZS lādējamais hibrīds.