Pilnpiedziņa uz ziemu - gan labāk, gan drošāk
Jebkura Cupra ir dinamisks un ar labu dizainu apveltīts automobilis. Kā to padarīt vēl labāku? Piemēram ar pilnpiedziņu, bet tā, kā zināms kaut ko maksā.
Tikai ne šajā rudenī! Sākot ar oktobri pie Cupra dīlera Autobrava Motors pilnpiedziņas Terramar un Formentor būs pieejami par priekšpiedziņas modeļa cenu. Terramar gadījumā tie ir 35 500 eiro. Lai tiktu pie Cupras ar pilnpiedziu, nepieciešami daži priekšnoteikumi. Tam jābūt degvielas automobilim un nepieciešams 2 litru motors, jo 1,5 TSI un PHEV pilnpiedziņas nav. Tas nozīmē, ka par to pašu cenu jums tiks ne tikai vēl viena velkošā ass, bet arī lielāks un jaudīgāks dzinējs ar 204 zirgspēkiem.
Lai izmantotu Cupra pilnpiedziņu, nav nekas jāprot vai īpaši jādara. Terramar nav Lock vai citu pogu. Vienkārši liekam “ draivā” un braucam. Ja braukšanas apstākļi ir izaicinošāki, atrodam ekrānā režīmu Offrad. Jācer, ka ar 20 collu vasaras veltņiem pietiks, lai ieķertos smilšu nogāzes slīpumā. Testa braucienā apturam Terramar slīpumā, ļaujam automašīnai pašai sevi nofiksēt, un pēc tam mēģinām izkustēties pret kalnu. Sākumā Terramar tikai skaļi rūc un nekust ne no vietas. Bet tad viss izdodas. Braucot lejup no kalna aktivizējas Downhill funkcija, kas var noderēt, ja nogāze ir stāvāka un slidenāka.