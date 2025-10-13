Pensionāru federācija aicina atbalstīt darba devējus, bet Finanšu minstrija uzsver - atvieglojumi jau pastāv
Darba devēji, kuri nodarbina pensionēšanās vecumu sasniegušus cilvēkus, jau tagad maksā mazākas sociālās iemaksas, aģentūrai pavēstīja Finanšu ministrija (FM), komentējot Latvijas Pensionāru federācijas aicinājumu Saeimai no 2027. gada ieviest nodokļu atvieglojumus darba devējiem, kuri pieņem darbā cilvēkus vecumā virs 50 gadiem.
FM atzīmē, ka darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus, kas sasnieguši pensionēšanās vecumu, jau šobrīd ir piemērota samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme - kopumā 30,02%, salīdzinot ar 34,09% vispārējā gadījumā. Līdz ar to darba devējiem šādu darbinieku nodarbināšana jau tagad nozīmē mazākas sociālo iemaksu izmaksas.
Vienlaikus FM norāda, ka jaunu nodokļu atvieglojumu vai stimulu ieviešana ir iespējama tikai pēc tam, kad ir veikta rūpīga, uz datiem balstīta analīze par to lietderību un efektivitāti. Tādēļ jebkurš jauns atvieglojums ir jāizvērtē objektīvi, ņemot vērā tā ietekmi uz kopējo nodokļu sistēmu un valsts budžetu.
FM norāda, ka no šī gada jau ir ieviestas vairākas nozīmīgas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā, kas samazina darbaspēka nodokļu slogu aptuveni 95% nodarbināto, kuru bruto alga nepārsniedz 4000 eiro mēnesī. Tas palielina cilvēku rīcībā esošos ienākumus, un lielākie ieguvēji no šīm izmaiņām ir darbinieki ar bruto algu līdz 2500 eiro mēnesī.
Diferencētais neapliekamais minimums ir aizstāts ar vienotu fiksētu minimumu 510 eiro mēnesī, ar plānoto palielinājumu līdz 550 eiro 2026. gadā un līdz 570 eiro 2027. gadā. Tāpat būtiski palielināts pensionāra neapliekamais minimums - no 500 līdz 1000 eiro mēnesī. To strādājošie pensionāri var piemērot gan algai, gan pensijai, tādējādi pilnībā izmantot nodokļu atvieglojumu jau taksācijas gada laikā.
Turklāt FM uzsver, ka ir vienkāršota iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma, un tagad ir tikai divas likmes - 25,5% ienākumiem līdz 105 300 eiro gadā un 33% ienākumiem virs šī apmēra. Ir arī paaugstināta minimālā darba alga - 2025. gadā tā ir 740 eiro mēnesī, ar plānoto palielinājumu līdz 780 eiro 2026. gadā.
Latvijas Pensionāru federācija ir aicinājusi Saeimu no 2027. gada ieviest nodokļu atvieglojumus darba devējiem, kuri pieņem darbā cilvēkus vecumā virs 50 gadiem, tai skaitā pensionārus, šāds aicinājums izteikts rezolūcijā, kuru federācija iesniegusi Saeimā.
Kā norādīts rezolūcijā, ievērojot sabiedrības novecošanās tendenci un rūpējoties par vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes līmeņa uzturēšanu, Pensionāru federācija aicina Saeimu izstrādāt valsts politiku laika posmam no 2027. līdz 2031. gadam ar mērķi iespējami ilgāk saglabāt ikvienu darbspējīgo personu Latvijas darba tirgū.
Tostarp federācija aicina apsvērt iespēju ieviest Latvijas darba tirgū principu "trīs vienā", kas nozīmē triju paaudžu pārstāvību iestādēs un uzņēmumos, kur nodarbināti 60 un vairāk cilvēku.
Līdztekus kā labas gribas apliecinājumu federācija aicina Saeimu 2026. gadā izstrādāt grozījumus nodokļu likumdošanas aktos un no 2027. gada ieviest atvieglojumus darba devējiem, kuri pieņem darbā cilvēkus vecumā virs 50 gadiem, lai dotu šīs vecuma grupas cilvēkiem iespēju strādāt nepilnu - pusslodzi vai ceturtdaļslodzi - un darba devējiem par to tiktu kompensēta attiecīgi puse vai ceturtdaļa no valsts budžetā maksājamo nodokļu summas.