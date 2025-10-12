Eksperti: uzņēmējiem ir jāpielāgojas ģeopolitiskajām pārmaiņām
Rīgā notikušajā Biznesa forumā, kas ievada vadošo drošības forumu Rīgas konferenci, eksperti secināja, ka pēdējo gadu globālie notikumi ir būtiski mainījuši biznesa vidi un uzņēmumu nākotnes plānošanu. Galvenā atziņa: uzņēmumiem ir nepārtraukti jāseko līdzi drošības situācijai un attiecīgi jāpielāgo sava stratēģija, īpaši aizsardzības nozarē, vēsta 360TV Ziņas.
Bijušais ASV Aizsardzības pretizlūkošanas un drošības aģentūras direktors Deivids Katlers norāda, ka ģeopolitika arvien vairāk kļūst par kritisku uzņēmējdarbības faktoru. "Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai, runājot par noturību, piekļuvi un drošību, visi šie faktori tiktu ņemti vērā uzņēmumos," viņš uzsver.
Latvijas uzņēmumi pie trauksmainās situācijas jau ir pieraduši, jo ģeopolitiskās situācijas atskaņas jūtamas jau kopš Krievijas pirmā iebrukuma Ukrainā 2014. gadā. Pītersona Starptautiskā ekonomikas institūta viespētniece Elina Ribakova atzīmē, ka Eiropā jau notiek "tā saucamais hibrīdkarš," un mums jādomā par riskiem.
Lielākās pārmaiņas šobrīd izjūt tieši Latvijas aizsardzības nozares uzņēmumi. Attīstoties militārajām tehnoloģijām, tiem jāsaskaras ar diviem būtiskiem izaicinājumiem, skaidro ūdens dronu ražotāja “NEWT21” valdes priekšsēdētājs Jānis Garisons: Saražot ātri un vajadzīgajos apjomos, kas ir būtiski vairāk nekā līdz šim. Attīstīt jaunās paaudzes produktus, piemēram, dronus.”
Eksperti secina, ka šobrīd ir jāinvestē tieši aizsardzībā un jāatbalsta jaunie šīs nozares uzņēmēji. Tas ir svarīgi ne tikai biznesa partneriem, bet arī iedzīvotāju pārliecībai. "Iedzīvotājam svarīgi, lai viņš būtu pārliecināts, ka situācija tiek kontrolēta. Un, ka faktiski esam spējīgi veikt pretpasākumus pret kaut kādiem negaidītiem uzbrukumiem vai negaidītai dronu ielidošanai," uzsver Garisons.
Latvijas uzņēmēji aizsardzības nozarē arvien ciešāk sadarbojas ar Eiropas partneriem, un tehnoloģiskie risinājumi attīstās. Taču satraukties vajadzētu tiem darbiniekiem, kuru uzņēmumi ignorē pārmaiņas pasaulē – tas var beigties ar kompānijas bankrotu.