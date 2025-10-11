Rīgā palielinājies dzīvokļu piedāvājums: kurās apkaimēs to skaits pieaudzis visvairāk?
Pēc vasaras krituma sērijveida dzīvokļu tirgus Rīgā ir atdzīvojies: septembrī kopējais piedāvājums pieaugdzis par 12%, bet lielākajos dzīvojamajos rajonos - par 7%.
Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, septembrī dzīvokļu pārdošanas piedāvājums Rīgā kopumā pieaudzis par 12%, bet Rīgas lielākajos mikrorajonos tas palielinājās par 7%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.
Salīdzinot ar 2024. gada septembri, dzīvokļu piedāvājums šī gada septembrī kopumā pieauga - kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija lielāks par 12%, bet lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums bija lielāks par 7%.
Pēc lejupslīdes vasaras mēnešos dzīvokļu piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos septembrī atkal palielinājās un sasniedza gandrīz 1500 vienību atzīmi, informē "Arco Real Estate". Tomēr arī septembrī sērijveida dzīvokļu piedāvājums vērtējams kā zems, salīdzinot ar 2024. gadu.
Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, "Arco Real Estate" secina, ka vislielākais piedāvājumu skaits septembrī bija Āgenskalnā, savukārt vismazākais - Bolderājā.
Pagājušajā mēnesī gandrīz visos Rīgas lielākajos mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu skaits palielinājās. Visvairāk piedāvājumu skaits palielinājās Āgenskalnā - par 30%. Arī iepriekšējā mēnesī, kad visos mikrorajonos tika novērots piedāvājuma samazinājums, Āgenskalnā piedāvājums pieauga. Dzīvokļu piedāvājumu skaits septembrī viskrasāk samazinājies Vecmīlgrāvī - par 19%.
Septembrī, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums konstatēts Āgenskalnā. Savukārt Zolitūdē piedāvājumu skaits bija proporcionāli vismazākais.