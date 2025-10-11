ASV nosaka augstu muitu zālēm - vai cietīs Latvijas farmācijas nozare?
ASV prezidents Donalds Tramps no oktobra noteicis “100% tarifu jebkuram zīmola vai patentētam farmācijas produktam, ja vien uzņēmums neuzcels savu farmācijas ražotni Amerikā”. Vai tas ietekmēs Latvijas farmācijas nozari?
Grindeks preses pārstāvis Mārtiņš Jānis Krēsliņš Kas Jauns Avīzei norāda: “Lai gan ASV tirgus šobrīd mūsu darbībā ieņem ļoti nelielu daļu, tam pievēršam arvien lielāku uzmanību un mērķtiecīgi attīstām klātbūtni šajā reģionā.”
Uzņēmumā atzīst, ka tarifu politika un muitas regulējums ir nozīmīgi faktori, kas ietekmē iespējas strādāt starptautiski, tāpēc Grindeks cieši seko līdzi izmaiņām un izvērtē gan riskus, gan jaunas iespējas.
“Pēc pašreiz pieejamās informācijas, šie tarifi Grindeks darbību ASV būtiski neietekmē, jo uz šo reģionu lielākoties eksportējam aktīvās farmaceitiskās vielas, nevis gatavo zāļu formas. Tām pašreiz tarifi nav piemēroti,” teic Krēsliņš.
Latvijas eksports uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) 2025. gada jūnijā, salīdzinot ar 2024. gada jūniju, ir samazinājies par gandrīz 17%. Kopumā ASV nav svarīgākais Latvijas eksporta tirgus. Jūnijā pirmo vietu ieņēma Lietuva (19,7% no kopapjoma), Igaunija (12,4%), Vācija (7,1%) un Lielbritānija (5,9%). Tikmēr ASV nesasniedz pat trīs procentus, un visdrīzāk būs vēl mazāk.
Pagaidām vairāk zaudējumu
ASV prezidents no oktobra noteicis arī 25% tarifu visām kravas automašīnām, kas ražotas ārpus ASV, un 50% tarifu visiem virtuves skapjiem, vannas istabu izlietnēm un ar to saistītajiem produktiem un 30% polsterētajām mēbelēm.
Trampa pasludinātais mērķis ir atjaunot ražotnes ASV, taču mūsdienās valsts ir visai atkarīga no izejmateriālu importa. Pieredze no Trampa pirmās prezidentūras liecina, ka tarifu karš radīja vairāk izmaksu nekā darba vietu. Šogad ražošanas apjoms ASV pieaudzis par 2,7%, bet vienlaikus zaudēts aptuveni 42 000 darba vietu, un eksports krities par 12% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.