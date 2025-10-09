Rīgas lidosta sniedz skaidrojumu par aviokompānijas "Ryanair" atceltajiem reisiem
Pēc Īrijas zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" paziņojuma, ka kompānija ziemā Rīgas lidostas dārdzības dēļ atcels lidojumus uz pieciem galamērķiem, komentāru par notikušo sniegusi Rīgas lidosta.
"Katru gadu oktobra beigās aviācijas nozarē sākas ziemas lidojumu sezona, kuras laikā Baltijas reģionā tradicionāli ir mazāks avioceļotāju skaits. Līdz ar to aviokompānijas katru gadu, mainoties sezonām, pārplāno savu maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galamērķos, kur prognozējams lielāks ceļotāju skaits, un atsakās no mazāk rentabliem galamērķiem. Mūsu reģionā pasažieru skaita izaugsmi pastiprināti kavē arī ģeopolitiskā situācija un augstā inflācija, kas ietekmē ceļotāju pirktspēju," norādīts kompānijas paziņojumā.
"Jau vasarā aviokompānija "Ryanair" informēja Rīgas lidostu par galamērķu skaita samazinājumu gaidāmajā ziemas sezonā. Tomēr kopumā 2025./2026. gada ziemas lidojumu sezonā Rīgas lidostas kopējā kapacitāte jeb piedāvāto sēdvietu skaits pieaugs par aptuveni 3–4 %, salīdzinot ar pagājušo ziemu. To nodrošinās gan lidojumu, gan sēdvietu skaita pieaugums vairākos maršrutos."
"Tāpat gan globālās prognozes Eiropā, gan prognozes, ko Rīgas lidosta saņem no aviopārvadātājiem, liecina, ka pasažieru skaita pieauguma tempi samazinās, un tas nozīmē vēl asāku konkurenci aviokompāniju un lidostu vidū. Pasaules tirgū joprojām trūkst gan jaunu lidmašīnu, gan to dzinēju un rezerves daļu, tāpēc aviokompānijas, rūpējoties par savu apgrozījumu, esošās lidmašīnas nereti izvieto tur, kur iespējams nopelnīt vairāk, - tuvāk pasažieriem ar augstāku maksātspēju."
Rīgas lidosta izstrādājusi atlaižu politiku
"Ņemot vērā iepriekš minētos izaicinājumus, Rīgas lidosta ir gan pārskatījusi savus investīciju plānus, gan lēmusi uz nenoteiktu laiku iesaldēt tarifus, gan ir izstrādājusi jaunu atlaižu politiku, kas nākamnedēļ tiks prezentēta lidostas Lietotāju komitejai, kurā ir pārstāvētas visas lidostā strādājošās aviokompānijas."
"Šie lēmumi pieņemti, lai nodrošinātu aviokompānijām lielāku izmaksu prognozējamību, veicinātu maršrutu ilgtspēju, operatīvo stabilitāti un aviokompāniju turpmāku izaugsmi Rīgas lidostā nākamajos gados. Jaunā atlaižu politika stāsies spēkā no 2026. vasaras sezonas un tās mērķis ir atbalstīt gan aviokompāniju lēmumus atvērt jaunus maršrutus no Rīgas, gan piesaistīt jaunus pārvadātājus un palielināt pārvadāto pasažieru skaitu, tā stiprinot aviokompāniju izaugsmi un ilgtermiņa sadarbību."
Kas veido lidostu maksas?
"Lidostu maksas veido vairāki elementi, kuru mērķis ir segt infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izmaksas, kā arī nodrošināt drošu un efektīvu civilās aviācijas darbību."
"No lidostas tarifiem lidostas uztur lidlauku, termināļus, drošības un pasažieru apkalpošanas infrastruktūru, kā arī nodrošina kvalificētu personālu un atbilstību nozares prasībām. Tomēr lidostu ieņēmumi no aviācijas maksām visbiežāk nav pietiekami, lai pilnībā segtu darbības izmaksas. Tāpēc lidostu aviācijas pakalpojumu nodrošināšanai bieži novirza arī daļu no neaviācijas ieņēmumiem."
"Gan drošības un pasažieru, gan pacelšanās un nosēšanās tarifi, ko saņem lidosta, gan Civilās aviācijas aģentūras uzraudzības maksu un Latvijas Gaisa satiksmes termināļa navigācijas maksu, kas kopā veido 20 % no kopējās lidostu maksas, Latvijā pašlaik nosaka ar Ministru kabineta noteikumiem. Taču, pirms tarifi nonāk apstiprināšanai valdībā, atbilstoši Eiropas Savienības saistošajām prasībām tie tiek izstrādāti saskaņā ar sarežģītu industrijā pieņemtu metodoloģiju, konsultējoties un saskaņojot tos ar lidostas Lietotāju komiteju, kurā ir pārstāvētas visas lidostā strādājošās aviokompānijas."
"Neskatoties uz ievērojamu inflāciju un būtisku tiešo izmaksu pieaugumu, līdz pat 2024. gada pavasarim Rīgas lidostā, pateicoties pasažieru skaita stabilam pieaugumam, bija spēkā 2011. gadā apstiprinātie tarifi, – maksas nebija nepieciešams pārskatīt gandrīz 15 gadus."
"Pērn apstiprināto Rīgas lidostas tarifu ietekme ir mazāka par vienu eiro uz vienu pasažieri jeb 8–10 % robežās. Pārējo tarifu pieauguma daļu, uz ko paziņojumā presei norāda Ryanair, veido ar Rīgas lidostu nesaistītas izmaksas."
"Vienlaikus ar Rīgas lidostas maksu izmaiņām no 2024. gada pavasara tika ieviesta arī jauna atlaižu politika, kas sniedz ieguvumu tām aviokompānijām, kas veicina lidostas attīstību, proti, atklāj jaunus vidēji tālo un tālo lidojumu galamērķus vai nodrošina pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu," norāda lidosta.