"Ryanair" atceļ septiņus populārus galamērķus no Rīgas lidostas
Īrijas zemo cenu lidsabiedrība "Ryanair" ziemas sezonā par 20 procentiem samazinās savu lidojumu grafiku no Rīgas lidostas, līdz ar to pasažieriem ar lidsabiedrības lidmašīnām vairs nebūs iespējams sasniegt septiņus galamērķus.
"Ryanair" lidojumus ziemas sezonā pārtrauks no Rīgas uz Ārhusu Dānijā, Edinburgu Lielbritānijā, Gdaņsku Polijā, Gēteborgu Zviedrijā, Parīzes Bovē lidostu Francijā, Memmingeni Vācijā, kā arī netiks atsākti lidojumi uz Berlīni Vācijā.
"Ryanair" komercdirektors Džeisons Makginess skaidroja, ka ziemas grafiks tiek samazināts pieaugošo lidostas maksu dēļ, kas padara Rīgu mazāk konkurētspējīgu, jo pasažieru plūsma joprojām ir mazāka nekā pirms Covid-19 pandēmijas.
Vienlaikus viņš skaidroja, ka ceturtdien "Ryanair" komanda tikās ar Latvijas Satiksmes ministriju (SM) un iesniedza plānu par pasažieru plūsmas dubultošanu, kas nodrošinātu papildu investīcijas 200 miljonu ASV dolāru apmērā un lidsabiedrība nākamo piecu gadu laikā atklātu 14 jaunus maršrutus. "Tomēr šī izaugsme ir iespējama tikai tad, ja Rīgas lidosta un Latvijas valdība samazinās lidostas maksas," viņš piebilda.
Viņš uzsvēra, ka šie samazinājumi ir tiešas sekas pieaugošajām izmaksām Rīgas lidostā, jo tās ir palielinājušās par 15% kopš "Ryanair" bāzes atklāšanas 2021.gadā. Jāpiebilst, ka "Ryanair" ziemas sezonā samazinās lidojumu skaitu arī citās valstīs, tostarp Igaunijā un Lietuvā.
Iepriekš "Ryanair" informēja, ka neplāno ziemas sezonā atsākt lidojumus piecos maršrutos no Tallinas, kas tika slēgti februārī paaugstināto lidostu nodevu dēļ. "Mūsu ziemas lidojumu grafiks būs par 40% mazāks, jo Tallinas lidosta paaugstina nodevas par 70%," preses konferencē Tallinā sacīja Makginess. Šie galamērķi ir Bergamo, Trevīzo un Roma Itālijā, kā arī Pafa Kiprā un Vīne Austrijā.
Tallinas lidostas komercdirektors Ēro Pergmē sacīja Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR, ka februārī, kad "Ryanair" paziņoja par šo maršrutu slēgšanu, lidosta neparedzēja, ka ziemas sezonā reisi tajos varētu tikt atsākti.
Viņš arī pauda neizpratni par "Ryanair" apgalvojumu, ka lidostas maksas palielinātas par 70%. "Tā ir pilnīga nepatiesība. Mums ir jājautā, uz ko balstās viņu aprēķini," sacīja Pergmē. Pēc viņa teiktā, lidosta nav paziņojusi par maksu palielinājumu šogad, bet gluži pretēji - nesen apstiprināja, ka 2025.gada beigās, 2026. vai 2027.gadā maksu palielinājums nav plānots. "Ryanair" dibināta 1984.gadā. Aviokompānijas flotē ir vairāk nekā 600 lidmašīnu, piedāvājot reisus uz 37 valstīm, liecina informācija aviokompānijas mājaslapā.