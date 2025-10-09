Ko nozīmē pazīstama riepu ražotāja "Continental" apakšzīmols "Barum"
Vācu riepu gigants "Continental" pazīstams daudziem, bet kā ar "Barum"? 77 gadus senais čehu riepu ražotājs kopš 90. gadiem ir viens no zināmākajiem "Continental" meitasuzņēmumiem. Šai ziemas sezonai "Barum" izgatavojis pirmo Skandināvijas tipa ziemas riepu kompānijas vēsturē.
Jaunās riepas saucas Barum Polaris North 6, un par to mums pastāstīs Continental dīlera Autoriepu Nams direktors Oskars Krampāns: "Ļoti reti gadās, ka "otrajām līnijām" ļauj ražot frikcijas ziemas riepas. Vismaz, cik atceros, Barum tādu nekad nav bijis."
Jauno Polaris North 6 riepu uzreiz gribas salīdzināt ar iepriekšējās sezonas jaunumu, Eiropas tipa ziemas riepu Polaris 6. "Par pagājuša gadā izlaisto Barum Polaris 6 ir labas atsauksmes," saka O. Krampāns, "pārsvarā jau tāpēc, ka kā īsts Barum tas nav "nobraucams".
Jaunā Barum riepa ražota Vācijā, tātad visticamāk kādā no Continental rūpnīcām. Uz Polaris North 6 atrodami arī visi nepieciešamie apzīmējumi - sniegpārsliņa, trīs kalniņi, un tā der arī elektromobiļiem. Izmēru diapazons ir no 15 līdz 21 collai.