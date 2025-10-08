Naudu kļūdainam saņēmējam nosūtīt būs grūtāk - ieviesta jauna maksājumu drošības sistēma
No rītdienas, 9. oktobra, stājas spēkā jauni maksājumu noteikumi, kas izstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Zibmaksājumu regulas prasībām.
Veicot pārskaitījumus, banka turpmāk pārbaudīs, vai saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums atbilst norādītajam konta numuram (IBAN). Kā skaidro Mikus Uburģis, Luminor bankas maksājumu vecākais eksperts, jaunā zibmaksājumu regula sniedz būtiskas priekšrocības, jo tā palielina maksājumu drošību, samazinot risku, ka līdzekļi tiks nosūtīti uz nepareizu vai krāpniecisku kontu.
Līdz šim lielākā daļa klientu pārskaitījumus veikuši galvenokārt pārbaudot konta numuru, savukārt saņēmēja vārdam vai uzņēmuma nosaukumam nereti pievērsts mazāk uzmanības. Taču turpmāk, veicot maksājumu, banka nodrošinās saņēmēja pārbaudi, kas ļaus automātiski salīdzināt saņēmēja vārdu vai uzņēmuma nosaukumu ar norādīto konta numuru vēl pirms maksājuma apstiprināšanas. Šis papildu drošības solis, palīdzēs izvairīties no kļūdām un sniegs lielāku pārliecību, veicot pārskaitījumus.
Pārskaitījumu drošība: sistēma pārbaudīs saņēmēja datus
Turpmāk pirms maksājuma apstiprināšanas banka salīdzinās, vai ievadītais saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums atbilst konta numuram, nosūtot šo informāciju saņēmēja bankai un sniedzot klientam informatīvu paziņojumu internetbankā vai mobilajā lietotnē. Ja dati pilnībā sakrītīs, lietotājs saņems apstiprinājumu. Savukārt, ja saņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums būs līdzīgs, bet ne pilnībā identisks, sistēma informēs par daļēju atbilstību. Situācijā, kad neatbilstība būs būtiska, lietotājs tiks informēts, ka ievadītie dati nesakrīt. Gadījumos, kad pārbaudi tehnisku iemeslu dēļ nevarēs veikt, lietotājs saņems attiecīgu paziņojumu.
Jāņem vērā, ka jaunā regula ievieš informatīvus paziņojumus par maksājuma saņēmēja datu atbilstību, ko katrs klients var interpretēt individuāli. Tas nozīmē, ka krāpšanas risks pilnībā neizzūd, tāpēc aicinām klientus kritiski izvērtēt jebkādas nesakritības un būt īpaši uzmanīgiem maksājumu veikšanā.
Neatbilstības saņēmēja datos bieži var rasties sīkumos
Jāņem vērā, ka neatbilstība norādītajā saņēmēja informācijā ne vienmēr norāda uz kļūdu. Bieži vien tā var rasties mazu detaļu dēļ. Piemēram, klienti nereti ievada neoficiālu uzņēmuma nosaukumu, pieļauj pareizrakstības kļūdas, izmanto saīsinājumus vai ļauj automātiskiem rīkiem mainīt rakstību. Atšķirības var radīt arī saņēmēja uzvārda maiņa. Ja neatbilstība ir neliela, sistēma automātiski piedāvās tuvāko iespējamo variantu, tomēr ikvienam ieteicams vēlreiz pārbaudīt norādīto informāciju.